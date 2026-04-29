"Выигрывает войну": в США восхитились тому, что использует Россия на СВО
"Выигрывает войну": в США восхитились тому, что использует Россия на СВО - 29.04.2026, ПРАЙМ
"Выигрывает войну": в США восхитились тому, что использует Россия на СВО
Российский танк Т-72 возглавил список лучших танков мира по версии американского журнала The National Interest. | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T07:20+0300
2026-04-29T07:20+0300
2026-04-29T07:20+0300
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российский танк Т-72 возглавил список лучших танков мира по версии американского журнала The National Interest."Факт остается фактом: он отвечает всем требованиям эффективного танка. <…> Т-72, несмотря на беспилотники и другие трудности, с которыми ему пришлось столкнуться, выигрывает войну на поле боя на Украине. <…> Именно поэтому это лучший танк в мире на сегодняшний день", — говорится в публикации.На втором месте разместился американский танк M1 "Абрамс", а на третьем — израильский Merkava V. В десятке лучших также отмечен российский танк Т-14 "Армата", занявший шестую позицию.Ранее журнал назвал подводные лодки ВМС России проекта 945А "Кондор" и 885 "Ясень" лучшими в мире, также отдав вторую строчку российской разработке 885 "Ясень".
украина
the national interest, украина, россия
The National Interest, УКРАИНА, РОССИЯ, Спецоперация на Украине
"Выигрывает войну": в США восхитились тому, что использует Россия на СВО
Журнал The National Interest назвал советский танк Т-72 лучшим среди мировых танков