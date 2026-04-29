Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Выигрывает войну": в США восхитились тому, что использует Россия на СВО - 29.04.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Выигрывает войну": в США восхитились тому, что использует Россия на СВО
Российский танк Т-72 возглавил список лучших танков мира по версии американского журнала The National Interest. | 29.04.2026, ПРАЙМ
07:20 29.04.2026
 
"Выигрывает войну": в США восхитились тому, что использует Россия на СВО

Журнал The National Interest назвал советский танк Т-72 лучшим среди мировых танков

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российский танк Т-72 возглавил список лучших танков мира по версии американского журнала The National Interest.
"Факт остается фактом: он отвечает всем требованиям эффективного танка. <…> Т-72, несмотря на беспилотники и другие трудности, с которыми ему пришлось столкнуться, выигрывает войну на поле боя на Украине. <…> Именно поэтому это лучший танк в мире на сегодняшний день", — говорится в публикации.
На втором месте разместился американский танк M1 "Абрамс", а на третьем — израильский Merkava V. В десятке лучших также отмечен российский танк Т-14 "Армата", занявший шестую позицию.
Ранее журнал назвал подводные лодки ВМС России проекта 945А "Кондор" и 885 "Ясень" лучшими в мире, также отдав вторую строчку российской разработке 885 "Ясень".
