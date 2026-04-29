https://1prime.ru/20260429/tramp-869557233.html
Трамп поддержал решение ОАЭ выйти из ОПЕК и назвал его прекрасным
2026-04-29T22:36+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
оаэ
сша
дональд трамп
опек
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860617717_0:87:3333:1962_1920x0_80_0_0_a51938849931998898f3860d0dd6007b.jpg
ВАШИНГТОН, 29 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поддержал решение ОАЭ выйти из ОПЕК, заявив, что считает его прекрасным. "Это прекрасно… У них в ОПЕК есть определенные проблемы", - сказал Трамп журналистам. Эмираты объявили во вторник, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860617717_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_e82ab27249663eed50f6487b81e19e75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, ОАЭ, США, Дональд Трамп, ОПЕК, МИД
