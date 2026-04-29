Трамп поддержал решение ОАЭ выйти из ОПЕК и назвал его прекрасным - 29.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Трамп поддержал решение ОАЭ выйти из ОПЕК и назвал его прекрасным
Трамп поддержал решение ОАЭ выйти из ОПЕК и назвал его прекрасным - 29.04.2026, ПРАЙМ
Трамп поддержал решение ОАЭ выйти из ОПЕК и назвал его прекрасным
Президент США Дональд Трамп поддержал решение ОАЭ выйти из ОПЕК, заявив, что считает его прекрасным. | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T22:36+0300
2026-04-29T22:36+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
оаэ
сша
дональд трамп
опек
мид
ВАШИНГТОН, 29 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поддержал решение ОАЭ выйти из ОПЕК, заявив, что считает его прекрасным. "Это прекрасно… У них в ОПЕК есть определенные проблемы", - сказал Трамп журналистам. Эмираты объявили во вторник, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.
оаэ
сша
нефть, мировая экономика, оаэ, сша, дональд трамп, опек, мид
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, ОАЭ, США, Дональд Трамп, ОПЕК, МИД
22:36 29.04.2026
 
Трамп поддержал решение ОАЭ выйти из ОПЕК и назвал его прекрасным

Президент США Трамп назвал выход ОАЭ из ОПЕК прекрасным

ВАШИНГТОН, 29 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поддержал решение ОАЭ выйти из ОПЕК, заявив, что считает его прекрасным.
"Это прекрасно… У них в ОПЕК есть определенные проблемы", - сказал Трамп журналистам.
Эмираты объявили во вторник, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаОАЭСШАДональд ТрампОПЕКМИД
 
 
