В Турции оценили возможность оплаты через СБП в рублях

В Турции оценили возможность оплаты через СБП в рублях - 29.04.2026, ПРАЙМ

В Турции оценили возможность оплаты через СБП в рублях

Оплата товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП) в рублях в Турции может стать важным фактором поддержки турпотока, но эффект будет зависеть от... | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T02:20+0300

2026-04-29T02:20+0300

2026-04-29T02:20+0300

АНКАРА, 29 апр - ПРАЙМ. Оплата товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП) в рублях в Турции может стать важным фактором поддержки турпотока, но эффект будет зависеть от масштабов распространения системы и доверия со стороны бизнеса, заявил РИА Новости источник в одном из госбанков страны. Возможность оплатить товары и услуги через Систему быстрых платежей (СБП) в рублях расширяется в Турции, сообщила во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР). Среди торговых точек, в которых можно платить по СБП – аптеки, салоны оптики, магазины продуктов, сладостей и сувениров, магазины и центры текстиля, бары и рестораны и др. В рублях через СБП в Турции можно купить экскурсии, оплатить услуги отельных фотографов и спа, заказать трансферы и фаст-трек, причем как находясь в Турции, так и из России. "Введение расчётов через СБП в рублях облегчает туристам оплату на месте, снижает зависимость от наличной валюты и частично нивелирует ограничения в банковской сфере", - отметил собеседник агентства. По его оценке, основной плюс заключается в росте доступности турецкого направления для россиян. Источник РИА Новости считает, что упрощение платежей повышает покупательную способность туристов, делает расходы более прозрачными и может стимулировать дополнительные траты на месте, что положительно скажется на гостиничном и сервисном секторе. В то же время, по его мнению, сохраняются и риски. "Зависимость от альтернативных платёжных механизмов делает рынок более чувствительным к внешнему регулированию и возможным ограничениям. Кроме того, часть бизнеса может столкнуться с техническими сложностями интеграции и вопросами конвертации. Эффект от внедрения СБП будет зависеть от масштабов распространения системы и доверия со стороны бизнеса", - сказал он. По его словам, при устойчивой работе инструмента он может стать важным фактором поддержки турпотока, однако в долгосрочной перспективе ключевыми останутся макроэкономические условия, курс валют и общая геополитическая ситуация.

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, турция, атор