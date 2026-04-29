В Турции оценили возможность оплаты через СБП в рублях - 29.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260429/turtsija-869526908.html
В Турции оценили возможность оплаты через СБП в рублях
финансы
банки
экономика
турция
атор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869526908.jpg?1777418417
АНКАРА, 29 апр - ПРАЙМ. Оплата товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП) в рублях в Турции может стать важным фактором поддержки турпотока, но эффект будет зависеть от масштабов распространения системы и доверия со стороны бизнеса, заявил РИА Новости источник в одном из госбанков страны. Возможность оплатить товары и услуги через Систему быстрых платежей (СБП) в рублях расширяется в Турции, сообщила во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР). Среди торговых точек, в которых можно платить по СБП – аптеки, салоны оптики, магазины продуктов, сладостей и сувениров, магазины и центры текстиля, бары и рестораны и др. В рублях через СБП в Турции можно купить экскурсии, оплатить услуги отельных фотографов и спа, заказать трансферы и фаст-трек, причем как находясь в Турции, так и из России. "Введение расчётов через СБП в рублях облегчает туристам оплату на месте, снижает зависимость от наличной валюты и частично нивелирует ограничения в банковской сфере", - отметил собеседник агентства. По его оценке, основной плюс заключается в росте доступности турецкого направления для россиян. Источник РИА Новости считает, что упрощение платежей повышает покупательную способность туристов, делает расходы более прозрачными и может стимулировать дополнительные траты на месте, что положительно скажется на гостиничном и сервисном секторе. В то же время, по его мнению, сохраняются и риски. "Зависимость от альтернативных платёжных механизмов делает рынок более чувствительным к внешнему регулированию и возможным ограничениям. Кроме того, часть бизнеса может столкнуться с техническими сложностями интеграции и вопросами конвертации. Эффект от внедрения СБП будет зависеть от масштабов распространения системы и доверия со стороны бизнеса", - сказал он. По его словам, при устойчивой работе инструмента он может стать важным фактором поддержки турпотока, однако в долгосрочной перспективе ключевыми останутся макроэкономические условия, курс валют и общая геополитическая ситуация.
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, турция, атор
Финансы, Банки, Экономика, ТУРЦИЯ, АТОР
02:20 29.04.2026
 
В Турции оценили возможность оплаты через СБП в рублях

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЭкономикаФинансыБанкиТУРЦИЯАТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала