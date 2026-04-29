СМИ: конфликт на Ближнем Востоке угрожает производству полупроводников

2026-04-29T12:10+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Эскалация на Ближнем Востоке грозит мировому производству полупроводников из-за риска дефицита важного компонента, производимого на основе нефтепродуктов, сообщает информационное агентство Блумберг. "PGMEA - особый вид краски на основе нефтепродукта нафты, также известный как фоторезист, - стало сложнее найти с момента начала конфликта на Ближнем Востоке два месяца назад... Его дефицит грозит новым обострением проблем в цепочке поставок", - говорится в статье. Ацетат метилового эфира пропиленгликоля (PGMEA), применяется как фоторезист - полимерный светочувствительный материал, который необходим для создания микроэлектронных изделий. В материале отмечается, что производство полупроводников сосредоточено в Восточной Азии, поэтому при таком развитии событий сначала сбои будут заметны именно там. Более того, по мнению агентства, дефицит PGMEA уже может сказываться, по крайней мере если исходить из последних корпоративных отчётов. Так, японский производитель кремниевых пластин Shin-Etsu Chemical не опубликовал годовой прогноз, сославшись на ограничения поставок и колебания цен на энергоносители и сырье, вызванные ситуацией на Ближнем Востоке. Вместе с тем Shin-Etsu Chemical отчиталась о снижении на 13% операционной прибыли в прошлом квартале. Впрочем, как отмечает Рамиро Пальма (Ramiro Palma) из Boston Consulting Group, на фоторезисты приходится около 15% общей стоимости производства микросхем, а вся цепочка создания стоимости обладает значительной способностью компенсировать повышение цен, передаёт агентство. В связи с этим эксперт не ожидает, что дефицит существенно повлияет на производство. Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это привело к росту цен сырье в мире, в том числе на нефть, газ, уголь, удобрения, алюминий и другие товары.

