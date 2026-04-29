"Забудьте об этом!" В США в резкой форме отказали Украине
Украине следует оставить надежды на военную победу над Россией, заявил экс-военный эксперт США подполковник Дэниел Дэвис на YouTube-канале. | 29.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Украине следует оставить надежды на военную победу над Россией, заявил экс-военный эксперт США подполковник Дэниел Дэвис на YouTube-канале."Украинцы хотели заполучить несколько наших дальнобойных ракет ATACMS. Забудьте об этом. Этого никогда не произойдет. <…> Это не поможет выиграть войну, потому что, как вы видите, экономика Украины разрушена, но тем не менее они продолжают воевать. <…> Это не поможет вам выиграть войну. Ситуация никогда не изменится настолько, чтобы Россия проиграла. Это невозможно", — рассказал эксперт.Он подчеркнул, что надежды Киева на санкции Европы против России не оправданы, к тому же киевский режим окажется полностью истощенным."Украине будет все труднее получить деньги. Европейский союз, который все еще пребывает в каком-то бреду, принял 20-й пакет санкций. Они рассчитывают на 21-й. Все предыдущие никогда не срабатывали. Не знаю, чего они надеются этим добиться", — резюмировал Дэвис.В марте украинский генерал и бывший руководитель службы внешней разведки Украины Николай Маломуж признал, что приостановка военной помощи от США приведет к острому дефициту вооружений для ВСУ.На прошлой неделе президент России Владимир Путин выразил уверенность в достижении целей специальной военной операции на Украине. При этом глава государства подчеркивал, что Россия готова к мирным переговорам, что требует обсуждения всех деталей предлагаемого плана.Представитель Кремля Дмитрий Песков разъяснил, что киевским властям необходимо принять решение и приступить к переговорам, так как способность принимать самостоятельные решения у Киева уменьшается в ходе наступательных действий ВС России, и это своего рода принуждение режима в Киеве к мирному урегулированию, а продолжение действий для Украины бессмысленно и рискованно.
