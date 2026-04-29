https://1prime.ru/20260429/ukraina-869534445.html

В ВСУ сделали громкое заявление об окончании конфликта

Украинский военнослужащий раскритиковал в беседе с японской журналисткой Эйко Тамамото подход властей к разрешению конфликта. Об этом пишет Yahoo News Japan...

спецоперация на украине

киев

сша

дональд трамп

владимир путин

всу

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860918851_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_266cd0b0dbc4707aafef5202e4f8a46f.jpg

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Украинский военнослужащий раскритиковал в беседе с японской журналисткой Эйко Тамамото подход властей к разрешению конфликта. Об этом пишет Yahoo News Japan. "Правительство цепляется за иллюзию окончания конфликта путем "закулисной сделки", но пока они пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, ситуация на фронте становится хуже – с каждым днем", — сказал он.Военный отметил, что ВСУ отчаянно не хватает живой силы. Кроме того, Киев не может полагаться на США или другие страны, так как никто не придет на помощь, не поможет заключить мирное соглашение, подчеркнул он.Глава Белого дома Дональд Трамп заявлял в марте, что удивлен нежеланием Зеленского заключить сделку для украинского урегулирования. Он добавил, что с главой киевского режима "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

