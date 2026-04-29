На Западе ужаснулись из-за поступка короля Швеции в отношении Украины
Берн: король Швеции перешел красную черту, встретившись с Владимиром Зеленским
© fotolia.com / byggarn.se
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Король Швеции Карл XVI Густав перешел красную черту, встретившись с Владимиром Зеленским, сказал Ларс Берн на SwebbTV.
"На сей раз, как мне кажется, он перешел красную черту. Это ужасно, ведь своим визитом как бы придал законности этому человеку. Кошмар! Это недостойно монарха и двора", — заявил он.
Берн отметил, что все эти миллиарды, потраченный на Украину, лишь ухудшают ситуацию с безопасностью в Швеции. Разумеется, это лишь настраивает Россию против нас и обостряет ее неприязнь к нам, подчеркнул аналитик.
При этом он добавил, что никто во всей политической элите даже не осмеливается об этом заговорить.
В апреле король Швеции и глава МИД Марии Мальмер Стенергард приехали с визитом на Украину. Мэр Львова Андрей Садовой во время приветствия оговорился, обратившись к королю как "Ваша чрезвычайность" вместо "Ваше высочество".
