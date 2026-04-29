Часть абонентов в четырех областях Украины осталась без света

2026-04-29T10:39+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Часть абонентов в Сумской, Харьковской, Черниговской и Одесской областях Украины остаются без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в среду украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "На утро есть новые обесточенные абоненты в Сумской, Харьковской, Черниговской, Одесской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. По информации компании, это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.

