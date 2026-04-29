США продлили действие лицензии на операции по продаже активов "Лукойла" - 29.04.2026, ПРАЙМ
США продлили действие лицензии на операции по продаже активов "Лукойла"
США продлили действие лицензии на операции по продаже активов "Лукойла"
2026-04-29T17:59+0300
17:59 29.04.2026
 
США продлили лицензию на операции по продаже активов "Лукойла" до 30 мая

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 29 апр - ПРАЙМ. США продлили до 30 мая действие лицензии на операции с целью проведения переговоров и заключения контракта по продаже международных активов "Лукойла", следует из опубликованной генеральной лицензии американского минфина.
"Все операции, запрещенные исполнительным указом 14024, которые являются обычными и необходимыми для ведения переговоров о заключении, а также для самого заключения контрактов с ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" или любыми его аффилированными лицами по продаже, отчуждению или передаче Lukoil International GmbH… разрешены до 00.01 по восточному летнему времени (07.01 мск - ред.) 30 мая 2026 года", - указывается в документе.
В США предупредили о возможном росте цен на нефть
07:49
 
ЭкономикаСШАЛукойл
 
 
