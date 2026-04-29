Венесуэла может покинуть ОПЕК вслед за ОАЭ, пишут СМИ
Венесуэла может покинуть ОПЕК вслед за ОАЭ, пишут СМИ - 29.04.2026, ПРАЙМ
Венесуэла может покинуть ОПЕК вслед за ОАЭ, пишут СМИ
Венесуэла может покинуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вслед за ОАЭ, если этого захочет президент США Дональд Трамп, пишет канадская газета Globe... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T11:12+0300
2026-04-29T11:12+0300
2026-04-29T11:12+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Венесуэла может покинуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вслед за ОАЭ, если этого захочет президент США Дональд Трамп, пишет канадская газета Globe and Mail. "И нетрудно догадаться, кто следующим покинет ОПЕК... Можете не сомневаться, если Трамп захочет, чтобы Венесуэла вышла из ОПЕК, как это сделали ОАЭ, это произойдет", - считает обозреватель газеты Эрик Регули. По его мнению, Венесуэла, обладающая крупнейшими в мире запасами нефти, после похищения президента страны Николаса Мадуро фактически стала зависима от Вашингтона. Ранее агентство Рейтер сообщало, что решение ОАЭ о выходе из ОПЕК представляет собой победу для Трампа. По данным агентства, ранее Трамп обвинял организацию в якобы завышении цен на нефть. Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Решение является стратегическим и основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны об этом выходе.
оаэ
венесуэла
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мировая экономика, оаэ, венесуэла, сша, дональд трамп, николас мадуро, опек, мид
Экономика, Нефть, Мировая экономика, ОАЭ, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, ОПЕК, МИД
Венесуэла может покинуть ОПЕК вслед за ОАЭ, пишут СМИ
Globe and Mail: Венесуэла может покинуть ОПЕК вслед за ОАЭ, если этого захочет Трамп