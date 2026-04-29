ВТБ расширил географию международных переводов с выдачей наличных - 29.04.2026, ПРАЙМ
ВТБ расширил географию международных переводов с выдачей наличных
09:15 29.04.2026
 
Логотип ВТБ. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. ВТБ расширил географию международных переводов с выдачей наличных, в список новых направлений вошли Греция, Израиль, Казахстан, Кипр и Турция, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ расширил географию международных переводов с выдачей наличных. В список новых доступных направлений вошли Греция, Израиль, Казахстан, Кипр и Турция… Теперь сервис доступен в 12 странах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что розничные клиенты могут совершить перевод за рубеж с выдачей наличными в мобильном приложении "ВТБ Онлайн". В свою очередь получатель сможет забрать деньги в любом пункте обслуживания. Сегодня перевести средства таким способом можно в Азербайджан, Армению, Грецию, Израиль, Казахстан, Кипр, Киргизию, Монголию, Сербию, Таджикистан, Турцию и Узбекистан, сообщает банк.
"Мы видим растущий спрос на международные переводы с выдачей наличных — это простой, понятный и, что важно, независимый способ отправить деньги своим близким, не полагаясь на иностранные платежные системы", — отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
Максимальная сумма одной операции составляет 350 тысяч рублей, но не более 500 тысяч рублей в месяц, комиссия – 1,5% от суммы перевода (минимум 100 рублей). Перевод доступен для выплаты мгновенно. Трансграничные переводы доступны в пользу физических лиц с соблюдением требований валютного законодательства – переводы отправляются в рублях и выплачиваются в иностранной валюте, отмечает ВТБ.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
