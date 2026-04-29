https://1prime.ru/20260429/vtb-869534259.html
ВТБ расширил географию международных переводов с выдачей наличных
2026-04-29T09:15+0300
финансы
банки
бизнес
греция
израиль
казахстан
алексей охорзин
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_7a2230c18cbf37e28eca7c5d0bee1bcf.jpg
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. ВТБ расширил географию международных переводов с выдачей наличных, в список новых направлений вошли Греция, Израиль, Казахстан, Кипр и Турция, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ расширил географию международных переводов с выдачей наличных. В список новых доступных направлений вошли Греция, Израиль, Казахстан, Кипр и Турция… Теперь сервис доступен в 12 странах", - говорится в сообщении. Уточняется, что розничные клиенты могут совершить перевод за рубеж с выдачей наличными в мобильном приложении "ВТБ Онлайн". В свою очередь получатель сможет забрать деньги в любом пункте обслуживания. Сегодня перевести средства таким способом можно в Азербайджан, Армению, Грецию, Израиль, Казахстан, Кипр, Киргизию, Монголию, Сербию, Таджикистан, Турцию и Узбекистан, сообщает банк. "Мы видим растущий спрос на международные переводы с выдачей наличных — это простой, понятный и, что важно, независимый способ отправить деньги своим близким, не полагаясь на иностранные платежные системы", — отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. Максимальная сумма одной операции составляет 350 тысяч рублей, но не более 500 тысяч рублей в месяц, комиссия – 1,5% от суммы перевода (минимум 100 рублей). Перевод доступен для выплаты мгновенно. Трансграничные переводы доступны в пользу физических лиц с соблюдением требований валютного законодательства – переводы отправляются в рублях и выплачиваются в иностранной валюте, отмечает ВТБ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_3c2cd4260552dd05c2c79952b8c0475e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
