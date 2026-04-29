Правила ввоза товаров из стран ЕАЭС в Россию изменятся с 1 июля
2026-04-29T18:52+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Правила ввоза товаров из стран ЕАЭС в Россию изменятся с 1 июля: в ряде случаев импортерам придется вносить обеспечительный платеж, рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, выступая в Совете Федерации. "Нам нужно, чтобы товар точно дошел до понятного нам покупателя. Для этого покупатели оформляют так называемые QR-коды, предоставляя обеспечительный платеж и указывая, какой груз к ним придет. Этот QR-код передается транспортным компаниям, ввозящим через ЕАЭС товары, и им будет легко идентифицировать как товар, так и стоимость, так и покупателя этого товара", - объяснил глава ФНС. Таможенные службы на границе будут проверять наличие QR-кода, а при его отсутствии - не пустят товар в страну. Это делается в рамках мер по обелению экономики контроля уплаты налогов. При этом Егоров подчеркнул, что для некоторых плательщиков обеспечительный платеж не будет обязательным. "Для нас не является самоцелью наличие обеспечительного платежа. Мы пошагово сразу будем готовиться к тому, что там, где мы будем уверены в покупателе, там нам залог не нужен. Вот это общая концепция, которую мы с коллегами прорабатываем", - сказал он. "На сегодняшний день у нас пять категорий налогоплательщиков, которых мы сразу освободили: это крупнейшие налогоплательщики, операторы, платформы и так далее. Дальше будем смотреть, все, что нам будет понятно, мы сразу будем освобождать. Нам не нужна лишняя нагрузка. Нам нужно, чтобы мы точно знали, что товар заехал, и с него уплачены налоги", - подчеркнул глава ФНС.
https://1prime.ru/20260422/proekt-869356028.html
В Госдуму внесли законопроект о ратификации соглашения ЕАЭС и Индонезии