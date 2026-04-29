Wildberries прокомментировал новый ГОСТ для ПВЗ

2026-04-29T16:40+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Wildberries не участвовал в обсуждении обновленного стандарта классификации предприятий торговли, который включает пункты выдачи заказов и постаматы, и намерен принять решение о его внедрении после официальной публикации ГОСТа, рассказали РИА Новости в пресс-службе группы РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ). Ранее в среду Роскачество сообщило об утверждении обновленного стандарта классификации предприятий торговли, в котором в том числе даны отличительные признаки для распределительных и сортировочных центров, пунктов приема и выдачи заказов (ПВЗ) и постаматов. Новые положения ГОСТа вступят в силу с 1 июня 2027 года. "RWB не участвовала в обсуждении ГОСТа, предложенного Роскачеством, и изучит документ после его официальной публикации. В случае наличия применимых и способствующих развитию цифровой платформы положений компания рассмотрит возможность их внедрения", - прокомментировали в РВБ. При этом важно отметить, что, в соответствии с законодательством о техническом регулировании, ГОСТы носят рекомендательный характер. Маркетплейс заявил, что ориентируется на нормативные акты Роспотребнадзора как профильного органа, формирующего практику в сфере защиты прав потребителей. Также в компании обратили внимание на то, что ПВЗ не являются торговыми объектами - это уже закреплено в действующем регулировании.

