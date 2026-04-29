Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань опять снижается на Мосбирже к рублю после передышки во вторник - 29.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Китайский юань
https://1prime.ru/20260429/yuan-869549174.html
Юань опять снижается на Мосбирже к рублю после передышки во вторник
Курс китайской валюты по отношению к российской в среду опять снижается в направлении уровня 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T18:20+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98ca6ed06075f7335114a0828abd72ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, торги, сша, владимир чернов, минфин
Китайский юань, Мнения аналитиков, Рынок, Торги, США, Владимир Чернов, Минфин
18:20 29.04.2026
 

Юань опять снижается на Мосбирже к рублю после передышки во вторник

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в среду опять снижается в направлении уровня 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.27 мск снижался на 6 копеек (-0,6%), до 10,92 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,92-11,02 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 74,92 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 74,65 рубля.

Рубль опять прибавляет

Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю опять снижается в среду после утреннего инерционного повышения. Во вторник китайская валюта сделала паузу в снижении и прибавила 4 копейки.
"Российский рубль получает поддержку от позитивной динамики на нефтяном рынке", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
Стоимость нефти к 17.29 мск росла на 4,8%, до 109,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 98,8 пункта.
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,21% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,25% на предыдущих торгах.

Прогнозы

Небольшое ослабление рубля помогает экспортерам, но рынок пока больше смотрит на нефть, отчетности компаний и геополитику, так как это ослабление пока слишком не существенное, отмечает Владимир Чернов из компании Freedom Finance Global. "По доллару базовый диапазон вижу в районе 74,8-75,7 рубля, по евро 87,3-88,3 рубля", - добавляет он.
Укрепление рубля может оказаться не очень устойчивым, учитывая предстоящее в мае возобновление операций Минфина по покупке валюты на рынке, говорит Дудников из компании "Цифра брокер".
"В конечном счете валютные курсы на фоне разнонаправленных факторов могут продолжить консолидироваться в диапазонах 10,9-11,3 рубля за юань, 74-77 рублей за доллар и 87-91 рубль за евро", - оценивает он.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Китайский юаньМнения аналитиковРынокТоргиСШАВладимир ЧерновМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала