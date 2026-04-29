Юань опять снижается на Мосбирже к рублю после передышки во вторник

2026-04-29T18:20+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в среду опять снижается в направлении уровня 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.27 мск снижался на 6 копеек (-0,6%), до 10,92 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,92-11,02 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 74,92 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 74,65 рубля. Рубль опять прибавляет Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю опять снижается в среду после утреннего инерционного повышения. Во вторник китайская валюта сделала паузу в снижении и прибавила 4 копейки. "Российский рубль получает поддержку от позитивной динамики на нефтяном рынке", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Стоимость нефти к 17.29 мск росла на 4,8%, до 109,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 98,8 пункта. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,21% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,25% на предыдущих торгах. Прогнозы Небольшое ослабление рубля помогает экспортерам, но рынок пока больше смотрит на нефть, отчетности компаний и геополитику, так как это ослабление пока слишком не существенное, отмечает Владимир Чернов из компании Freedom Finance Global. "По доллару базовый диапазон вижу в районе 74,8-75,7 рубля, по евро 87,3-88,3 рубля", - добавляет он. Укрепление рубля может оказаться не очень устойчивым, учитывая предстоящее в мае возобновление операций Минфина по покупке валюты на рынке, говорит Дудников из компании "Цифра брокер". "В конечном счете валютные курсы на фоне разнонаправленных факторов могут продолжить консолидироваться в диапазонах 10,9-11,3 рубля за юань, 74-77 рублей за доллар и 87-91 рубль за евро", - оценивает он.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

