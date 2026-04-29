Новый скандал с Зеленским вызвал бурную реакцию на Украине

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обратила внимание на новые подробности дела о коррупции в высших эшелонах украинской власти."Новые данные, полученные от собственных украинских антикоррупционных органов, рисуют гораздо более мрачную картину. Ближайшее окружение Зеленского все больше становится похоже на авторитарную сеть мафиозного типа…" — написала она в материале на Substack.Мендель подчеркнула, что пока на фронте погибают люди, члены президентской свиты, торгуются из-за откатов, средств на залог и сохранения элитной недвижимости.В среду издание "Украинская правда" опубликовало новые данные о расследовании коррупции, которое проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).Фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым, многомиллионные контракты в сфере обороны.

