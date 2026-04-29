Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новый скандал с Зеленским вызвал бурную реакцию на Украине - 29.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260429/zelenskiy-869543496.html
Новый скандал с Зеленским вызвал бурную реакцию на Украине
2026-04-29T16:03+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
https://1prime.ru/20260429/ukraina-869534445.html
https://1prime.ru/20260428/zelenskiy-869499739.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, в мире
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, В мире
16:03 29.04.2026
 
Новый скандал с Зеленским вызвал бурную реакцию на Украине

Мендель: новые данные об окружении Зеленского рисуют мрачную картину

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обратила внимание на новые подробности дела о коррупции в высших эшелонах украинской власти.

"Новые данные, полученные от собственных украинских антикоррупционных органов, рисуют гораздо более мрачную картину. Ближайшее окружение Зеленского все больше становится похоже на авторитарную сеть мафиозного типа…" — написала она в материале на Substack.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
В ВСУ сделали громкое заявление об окончании конфликта
09:01
Мендель подчеркнула, что пока на фронте погибают люди, члены президентской свиты, торгуются из-за откатов, средств на залог и сохранения элитной недвижимости.

В среду издание "Украинская правда" опубликовало новые данные о расследовании коррупции, которое проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым, многомиллионные контракты в сфере обороны.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
В Киеве ужаснулись ультиматуму Мерца Зеленскому
Вчера, 08:55
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала