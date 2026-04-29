Зеленский вступил в перепалку с Вэнсом

Владимир Зеленский в беседе с Newsmax выразил недовольство позицией вице-президента США Джей Ди Вэнса, который выступает против продолжения оказания помощи...

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в беседе с Newsmax выразил недовольство позицией вице-президента США Джей Ди Вэнса, который выступает против продолжения оказания помощи Украине. "Я не согласен с вице-президентом. <…> Если он гордится тем, что не помогает нам, значит, он помогает русским", — утверждает он. Вэнс 15 апреля на событии Turning Point USA в Университете Джорджии подтвердил свою неизменную позицию о необходимости прекращения финансовой поддержки Киева, подчеркнув, что Соединённые Штаты не должны спонсировать украинский конфликт. По мнению Вэнса, одним из значительных достижений администрации президента Дональда Трампа стало принятие решения о прекращении закупок и поставок вооружений для Украины. Он особо отметил, что именно это решение вызывает у него наибольшую гордость. В феврале президент США сообщил, что Вашингтон больше не предоставляет Киеву вооружение за счет собственных средств, вместо этого продавая его странам НАТО, которые затем отправляют поддержу Украине. Позднее Трамп заявил, что полностью отказался бы от помощи режиму Зеленского, если бы занимал пост президента вместо Джо Байдена. В начале июля прошлого года издание Politico сообщило, что Соединённые Штаты прекратили отправку зенитных ракет и других боеприпасов Украине. Согласно утверждениям, Пентагон приостановил поставки из-за обеспокоенности по поводу значительного сокращения запасов на своих складах.

