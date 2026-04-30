Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260430/ator-869578906.html
Названы направления для отдыха на майские праздники, популярные у россиян
2026-04-30T12:56+0300
2026-04-30T14:16+0300
туризм
бизнес
россия
москва
краснодарский край
санкт-петербург
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/83080/80/830808092_0:272:3159:2048_1920x0_80_0_0_69c5d1be744731bbcd0fc9c29e94770d.jpg
https://1prime.ru/20260428/tur-869508969.html
https://1prime.ru/20260427/pobeda-869480775.html
москва
краснодарский край
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83080/80/830808092_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_84a48694d7277ed37290c6129588e87c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
12:56 30.04.2026 (обновлено: 14:16 30.04.2026)
 
Названы направления для отдыха на майские праздники, популярные у россиян

АТОР: на майские праздники россияне поедут в Краснодарский и Ставропольский края

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Российские туристы на майские праздники в этом году в основном отправятся в Краснодарский и Ставропольский края, а также в Санкт-Петербург, Крым, Москву и Подмосковье, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"В первую очередь это Краснодарский край, и в Краснодарском крае в первую очередь это Анапа. Это Ставропольский край. Санкт-Петербург, Крым, Москва и Подмосковье - это еще направления отдыха на майские праздники на внутреннем рынке", - сказала Ломидзе на пресс-конференции.
Международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
Туроператоры назвали самый дешевый тур, приобретенный на майские праздники
28 апреля, 14:57
По ее словам, в Краснодарском крае помимо Анапы на предстоящие майские праздники лидируют также Сочи и Геленджик.
Ломидзе добавила, что большая часть туристов старается не уезжать далеко от дома в эти даты.
"Выстрелили и стали пользоваться спросом близлежащие к Москве регионы: Тульская область, Калужская область. То есть там дешевле, чем в Московской области", - добавила она.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Названы самые популярные направления "Победы" на майские праздники
27 апреля, 17:26
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала