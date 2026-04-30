Названы направления для отдыха на майские праздники, популярные у россиян
2026-04-30T12:56+0300
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Российские туристы на майские праздники в этом году в основном отправятся в Краснодарский и Ставропольский края, а также в Санкт-Петербург, Крым, Москву и Подмосковье, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "В первую очередь это Краснодарский край, и в Краснодарском крае в первую очередь это Анапа. Это Ставропольский край. Санкт-Петербург, Крым, Москва и Подмосковье - это еще направления отдыха на майские праздники на внутреннем рынке", - сказала Ломидзе на пресс-конференции. По ее словам, в Краснодарском крае помимо Анапы на предстоящие майские праздники лидируют также Сочи и Геленджик. Ломидзе добавила, что большая часть туристов старается не уезжать далеко от дома в эти даты. "Выстрелили и стали пользоваться спросом близлежащие к Москве регионы: Тульская область, Калужская область. То есть там дешевле, чем в Московской области", - добавила она.
АТОР: на майские праздники россияне поедут в Краснодарский и Ставропольский края