“Надо быть готовым”. Какие сюрпризы скрывает сервис китайских авто

“Надо быть готовым”. Какие сюрпризы скрывает сервис китайских авто - 30.04.2026, ПРАЙМ

“Надо быть готовым”. Какие сюрпризы скрывает сервис китайских авто

Вместе с доступной ценой и богатой комплектацией владельцы китайских авто получают более требовательную систему обслуживания. О том, какие "сюрпризы" скрывает... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T02:02+0300

2026-04-30T02:02+0300

2026-04-30T02:02+0300

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Вместе с доступной ценой и богатой комплектацией владельцы китайских авто получают более требовательную систему обслуживания. О том, какие "сюрпризы" скрывает сервис таких машин и к чему надо готовиться их владельцам, агентству “Прайм” рассказала директор автосервиса Fit Service в Санкт-Петербурге Надежда Орлова.По словам эксперта, главные сложности связаны не с надежностью и ремонтопригодностью самих машин, а с запчастями, регламентами и качеством исходной информации. Оригинальная деталь, подобранная по каталогу, может физически не подойти к конкретному автомобилю: артикул верный, VIN-номер соответствует, но посадочные размеры или разъемы отличаются. При этом у сервиса нет инструментов заранее проверить деталь на соответствие до установки, проблема обнаруживается только на этапе монтажа.Кроме того, подбор запчастей для китайских авто занимает больше времени, чем для привычных японских или корейских брендов — многие позиции не имеют устойчивой кроссировки и устоявшихся аналогов."По нашему опыту, при сливе заводских жидкостей в трансмиссии новых китайских авто мы регулярно видим не привычное чистое масло, а более мутную смесь с заметным количеством продуктов износа и технологических остатков после обкатки агрегатов. Если этот состав вовремя не удалить, ресурс коробки и редукторов снижается", — пояснила Орлова.Китайские производители чаще, чем европейские или японские, официально прописывают ранний сервис: замену моторного масла, фильтра, а иногда и масла в коробке передач на пробеге 1–5 тысяч километров. И к этому надо отнестись серьезно, уверена эксперт.На фоне роста парка китайских автомобилей наблюдается дефицит оригинальных деталей, особенно по кузовным элементам, оптике, электронным блокам. Активно появляются дешёвые "аналоги" неизвестного происхождения, которые уступают по материалам и ресурсу.Регламенты обслуживания у китайских брендов могут отличаться от привычных циклов. Для большинства современных турбированных китайских моторов оптимальный интервал замены масла в российских условиях (холод, пробки, пыль) — 7–9 тысяч километров, даже если в инструкции указано 15 тысяч.“При грамотном обслуживании новые китайские авто способны проходить большие пробеги, но владельцам важно быть готовыми к тому, что подбор запчастей потребует больше времени, к нулевому ТО стоит отнестись серьёзно, а регламенты обслуживания лучше адаптировать под российские условия вместе с профессиональным сервисом”, - заключила Орлова.

бизнес, технологии, авто, китайские авто