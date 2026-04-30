Цены на бензин в США поднялись выше четырех долларов в большинстве штатов - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260430/benzin-869593282.html
Цены на бензин в США поднялись выше четырех долларов в большинстве штатов
экономика
мировая экономика
сша
калифорния
дональд трамп
джо байден
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860917133_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9ceb579b1a26b1f642a9caa6a75088b4.jpg
https://1prime.ru/20260430/usa-869592404.html
сша
калифорния
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860917133_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bfa544a5ec730ad1e8a676605ca1b2c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, калифорния, дональд трамп, джо байден, иран
Экономика, Мировая экономика, США, Калифорния, Дональд Трамп, Джо Байден, ИРАН
22:17 30.04.2026
 
Цены на бензин в США поднялись выше четырех долларов в большинстве штатов

Цены на бензин в США поднялись выше $4 в большинстве штатов

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. Стоимость галлона (около 3,8 литра) бензина поднялась выше 4 долларов в большинстве американских штатов, хуже ситуация была только при прошлом президенте США Джо Байдене, следует из данных аналитиков.
Средняя цена на бензин в США только один раз поднималась выше 4 долларов во всех штатах - в мае 2022 года, за этим последовал рост до абсолютного максимума за всю историю, когда стоимость превысила 5 долларов. Президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании активно критиковал соперника за рост расходов, с которым пришлось столкнуться избирателям из-за подорожавшего бензина.
По данным Американской автомобильной ассоциации, нынешняя цена в среднем по США равна 4,3 доллара, этот показатель различается в зависимости от региона. Стоимость галлона топлива остается ниже 4 долларов только в 16 из 50 штатов, а в Калифорнии и вовсе превысила 6 долларов.
Цена на бензин в США достигла второго максимального значения в истории в начале апреля, несколько снизившись, в последние дни она снова растет. В предстоящем ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых партии Трампа важно сохранить большинство, чтобы не потерять контроль над законодательным органом, в чьи полномочия входит согласование бюджета.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Фондовые биржи США растут в четверг
21:18
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКалифорнияДональд ТрампДжо БайденИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала