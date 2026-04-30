Цены на бензин в США поднялись выше четырех долларов в большинстве штатов

Стоимость галлона (около 3,8 литра) бензина поднялась выше 4 долларов в большинстве американских штатов, хуже ситуация была только при прошлом президенте США... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T22:17+0300

ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. Стоимость галлона (около 3,8 литра) бензина поднялась выше 4 долларов в большинстве американских штатов, хуже ситуация была только при прошлом президенте США Джо Байдене, следует из данных аналитиков. Средняя цена на бензин в США только один раз поднималась выше 4 долларов во всех штатах - в мае 2022 года, за этим последовал рост до абсолютного максимума за всю историю, когда стоимость превысила 5 долларов. Президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании активно критиковал соперника за рост расходов, с которым пришлось столкнуться избирателям из-за подорожавшего бензина. По данным Американской автомобильной ассоциации, нынешняя цена в среднем по США равна 4,3 доллара, этот показатель различается в зависимости от региона. Стоимость галлона топлива остается ниже 4 долларов только в 16 из 50 штатов, а в Калифорнии и вовсе превысила 6 долларов. Цена на бензин в США достигла второго максимального значения в истории в начале апреля, несколько снизившись, в последние дни она снова растет. В предстоящем ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых партии Трампа важно сохранить большинство, чтобы не потерять контроль над законодательным органом, в чьи полномочия входит согласование бюджета. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

