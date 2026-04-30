https://1prime.ru/20260430/dempfer-869576309.html

Правительство решило не продлевать мораторий по топливному демпферу

2026-04-30T11:40+0300

энергетика

нефть

рф

минеральные воды

александр новак

правительство рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ в текущей ситуации на рынке нефтепродуктов в стране приняло решение не продлевать мораторий на обнуление топливного демпфера после 1 мая, при этом планирует продлить разрешение использовать специальные химические присадки для увеличения производства топлива, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Мы ждем продление указа по использованию присадок, который был принят в ноябре и до 1 мая действует. Что касается моратория на демпфер, то, учитывая текущую ситуацию, мы приняли решение пока остаться в рамках действующего налогового законодательства. То есть если будет потребность в этом (продлении моратория на обнуление демпфера - ред.), то тогда отдельно будет принято решение ", - ответил Новак на вопрос РИА Новости в кулуарах Кавказского инвестиционного форума. Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. С сентября 2025 года действует новая формула расчета выплат по демпферу: если в среднем за месяц биржевая цена бензина в РФ превысила отсечку на 20%, а дизтоплива – на 30%, то выплаты обнуляются. При этом с октября 2025 по май 2026 года действует мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

