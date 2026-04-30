Правительство решило не продлевать мораторий по топливному демпферу - 30.04.2026, ПРАЙМ
Правительство решило не продлевать мораторий по топливному демпферу
11:40 30.04.2026 (обновлено: 12:42 30.04.2026)
 
Правительство решило не продлевать мораторий на обнуление топливного демпфера

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ в текущей ситуации на рынке нефтепродуктов в стране приняло решение не продлевать мораторий на обнуление топливного демпфера после 1 мая, при этом планирует продлить разрешение использовать специальные химические присадки для увеличения производства топлива, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Мы ждем продление указа по использованию присадок, который был принят в ноябре и до 1 мая действует. Что касается моратория на демпфер, то, учитывая текущую ситуацию, мы приняли решение пока остаться в рамках действующего налогового законодательства. То есть если будет потребность в этом (продлении моратория на обнуление демпфера - ред.), то тогда отдельно будет принято решение ", - ответил Новак на вопрос РИА Новости в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.
Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. С сентября 2025 года действует новая формула расчета выплат по демпферу: если в среднем за месяц биржевая цена бензина в РФ превысила отсечку на 20%, а дизтоплива – на 30%, то выплаты обнуляются.
При этом с октября 2025 по май 2026 года действует мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
