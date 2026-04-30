https://1prime.ru/20260430/dempfer-869576309.html
Правительство решило не продлевать мораторий по топливному демпферу
2026-04-30T11:40+0300
энергетика
нефть
рф
минеральные воды
александр новак
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ в текущей ситуации на рынке нефтепродуктов в стране приняло решение не продлевать мораторий на обнуление топливного демпфера после 1 мая, при этом планирует продлить разрешение использовать специальные химические присадки для увеличения производства топлива, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Мы ждем продление указа по использованию присадок, который был принят в ноябре и до 1 мая действует. Что касается моратория на демпфер, то, учитывая текущую ситуацию, мы приняли решение пока остаться в рамках действующего налогового законодательства. То есть если будет потребность в этом (продлении моратория на обнуление демпфера - ред.), то тогда отдельно будет принято решение ", - ответил Новак на вопрос РИА Новости в кулуарах Кавказского инвестиционного форума. Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. С сентября 2025 года действует новая формула расчета выплат по демпферу: если в среднем за месяц биржевая цена бензина в РФ превысила отсечку на 20%, а дизтоплива – на 30%, то выплаты обнуляются. При этом с октября 2025 по май 2026 года действует мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
