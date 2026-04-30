Филиппины заинтересованы в поставках нефти из России, заявил посол в Москве - 30.04.2026, ПРАЙМ
Филиппины заинтересованы в поставках нефти из России, заявил посол в Москве
2026-04-30T08:13+0300
2026-04-30T08:23+0300
08:13 30.04.2026 (обновлено: 08:23 30.04.2026)
 
Филиппины заинтересованы в поставках нефти из России, заявил посол в Москве

Посол в Москве Байлен: Филиппины заинтересованы в поставках российской нефти

© РИА Новости . Александр Гальперин
Посол Филиппин в России Игорь Байлен
Посол Филиппин в России Игорь Байлен. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Филиппины заинтересованы в поставках нефти из России в долгосрочной перспективе, заявил филиппинский посол в Москве Игорь Байлен.
В конце марта президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил о введении в республике чрезвычайного положения в энергетической сфере из-за возможных проблем с поставками энергоносителей на фоне обострения ближневосточного конфликта. Тогда же Филиппины импортировали первую за пять лет партию российской сырой нефти.
"Мы (Филиппины - ред.) также решаем некоторые из этих финансовых вопросов. Но я думаю, что в интересах Филиппин было бы поддерживать контакты с российскими поставщиками нефти в долгосрочной перспективе", - сказал Байлен газете "Известия".
По словам дипломата, Филиппины уже купили в России объем нефти, которого хватит до июня.
"Поскольку, по моим данным, мы купили 2,5 миллиона баррелей, этого хватит до июня. И, конечно, в зависимости от ситуации, нам придется закупать еще. Именно наша национальная нефтяная компания Petron поддерживает контакты с русскими в вопросах покупки этой нефти", - сказал он.
Посол также подчеркнул, что Филиппины - дружественная страна по отношению к России.
 
