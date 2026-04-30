СМИ: США запросили у Ирана гиперзвуковую ракету Dark Eagle - 30.04.2026, ПРАЙМ

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) запросило отправку гиперзвуковой ракеты Dark Eagle (“Темный орел”) на Ближний Восток для возможного... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T03:12+0300

ВАШИНГТОН, 30 апр – ПРАЙМ. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) запросило отправку гиперзвуковой ракеты Dark Eagle (“Темный орел”) на Ближний Восток для возможного применения против Ирана, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на источники. “В заявке на развертывание войск этот шаг обосновывается тем, что Иран вывел свои пусковые установки за пределы досягаемости ракеты Precision Strike Missile – оружия, способного поражать цели на расстоянии более 300 миль (около 482 км - ред.)”, – передает Блумберг. Как утверждает источник агентства, решение по этому запросу еще не принято. В случае одобрения запроса это станет первым развертыванием американской гиперзвуковой ракеты, хотя она до сих пор не признана полностью боеготовой, следует из материала агентства. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

