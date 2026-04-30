Отмена виз с Китаем не оправдала ожиданий туротрасли, заявила глава АТОР - 30.04.2026, ПРАЙМ
Отмена виз с Китаем не оправдала ожиданий туротрасли, заявила глава АТОР
Отмена виз с Китаем не оправдала ожиданий туротрасли, заявила глава АТОР - 30.04.2026, ПРАЙМ
Отмена виз с Китаем не оправдала ожиданий туротрасли, заявила глава АТОР
Отмена визового режима с КНР не показала ожидавшийся российской туристической отраслью рост потока китайских путешественников, рассказала глава Ассоциации... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T14:14+0300
2026-04-30T15:02+0300
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Отмена визового режима с КНР не показала ожидавшийся российской туристической отраслью рост потока китайских путешественников, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Из Китая к нам поток не увеличился в том объеме, в котором индустрия рассчитывала, учитывая отмену виз. Приграничный вырос, но те цифры, которые мы видим по увеличению спроса из Китая, не соответствуют традиционным результатам, когда отменяют или дают сильное облегчение визового режима", - сказала Ломидзе на пресс-конференции. Она отметила, что весь предыдущий опыт, помимо Латинской Америки, показал, что отмены виз дают увеличение спроса от 30% до 90% в течение первого сезона. В случае с Китаем этого не произошло. "По крайней мере, Москва, Санкт-Петербург - никаких плюс 30% точно нет", - добавила глава АТОР. При этом она отметила, что интерес россиян к туризму в Китае активно растет. Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
туризм, бизнес, китай, латинская америка, москва, владимир путин, атор
Туризм, Бизнес, КИТАЙ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, МОСКВА, Владимир Путин, АТОР
14:14 30.04.2026 (обновлено: 15:02 30.04.2026)
 
Отмена виз с Китаем не оправдала ожиданий туротрасли, заявила глава АТОР

Ломидзе: отмена виз с Китаем не показала ожидаемый отраслью рост потока туристов из КНР

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Отмена визового режима с КНР не показала ожидавшийся российской туристической отраслью рост потока китайских путешественников, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Из Китая к нам поток не увеличился в том объеме, в котором индустрия рассчитывала, учитывая отмену виз. Приграничный вырос, но те цифры, которые мы видим по увеличению спроса из Китая, не соответствуют традиционным результатам, когда отменяют или дают сильное облегчение визового режима", - сказала Ломидзе на пресс-конференции.
Она отметила, что весь предыдущий опыт, помимо Латинской Америки, показал, что отмены виз дают увеличение спроса от 30% до 90% в течение первого сезона. В случае с Китаем этого не произошло.
"По крайней мере, Москва, Санкт-Петербург - никаких плюс 30% точно нет", - добавила глава АТОР.
При этом она отметила, что интерес россиян к туризму в Китае активно растет.
Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
Загранпаспорт - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
"Безвиз" имеет шансы стать словом года в туризме и в 2026 году
21 января, 17:07
 
ТуризмБизнесКИТАЙЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАМОСКВАВладимир ПутинАТОР
 
 
