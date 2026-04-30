В ОПЕК+ призвали к скорейшему решению конфликта на Ближнем Востоке
2026-04-30T12:51+0300
энергетика
нефть
ближний восток
ормузский пролив
александр новак
опек
рф
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 30 апр - РИА Новости. ОПЕК+ призывает к скорейшему разрешению ближневосточного конфликта, негативно влияющего на рынок нефти и экономику в целом, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума. "Самое главное, конечно, что мы призываем и на прошлом заседании, чтобы конфликт (на Ближнем Востоке - ред.), который негативно влияет, должен разрешиться для того, чтобы стабилизировалась ситуация не только в нефтяной отрасли, а по всем цепочкам, поскольку это затрагивает в целом экономику и все другие отрасли", - сказал он. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира. Страны Персидского залива были вынуждены сократить производство углеводородов из-за логистических ограничений и ударов по энергообъектам. Так, добыча нефти в Ираке снизилась в марте в 2,5 раза, в Кувейте - в 2,1 раза, в Объединенных Арабских Эмиратах - в 1,8 раза, в Саудовской Аравии - на 23%, следует из данных апрельского доклада ОПЕК. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
