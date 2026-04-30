Решетников рассказал о росте объема кредитов на Северном Кавказе
Решетников рассказал о росте объема кредитов на Северном Кавказе - 30.04.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал о росте объема кредитов на Северном Кавказе
Объем кредитов на Северном Кавказе за пять лет вырос в 2,3 раза, также наблюдается устойчивое снижение просрочки, сообщил министр экономического развития Максим
2026-04-30T14:45+0300
2026-04-30T14:45+0300
2026-04-30T15:21+0300
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - ПРАЙМ. Объем кредитов на Северном Кавказе за пять лет вырос в 2,3 раза, также наблюдается устойчивое снижение просрочки, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Несколько слов про рост инвестиций... Отличительной особенностью является то, что на Кавказ пришли банки, пошло банковское финансирование. За пять лет объем кредита вырос в 2,3 раза", – сказал Решетников на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Хорошим сигналом министр назвал устойчивое снижение в регионе просрочки при растущих объемах кредитования. "Иными словами, предприниматели и банки на Кавказе научились работать с рисками, их оценивать и управлять ими", – добавил он, отметив рост взаимного доверия между банками и бизнесом в регионе.
кавказ
финансы, банки, кавказ, максим решетников, михаил мишустин, скфо
Экономика, Финансы, Банки, КАВКАЗ, Максим Решетников, Михаил Мишустин, СКФО
Решетников рассказал о росте объема кредитов на Северном Кавказе
Решетников: объем кредитов на Северном Кавказе за 5 лет вырос в 2,3 раза