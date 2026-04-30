Решетников рассказал о росте объема кредитов на Северном Кавказе - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260430/kredity-869582023.html
Решетников рассказал о росте объема кредитов на Северном Кавказе
Решетников рассказал о росте объема кредитов на Северном Кавказе
2026-04-30T14:45+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83149/37/831493707_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_2def349bbbd5029796a107deb3a1896e.jpg
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - ПРАЙМ. Объем кредитов на Северном Кавказе за пять лет вырос в 2,3 раза, также наблюдается устойчивое снижение просрочки, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Несколько слов про рост инвестиций... Отличительной особенностью является то, что на Кавказ пришли банки, пошло банковское финансирование. За пять лет объем кредита вырос в 2,3 раза", – сказал Решетников на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Хорошим сигналом министр назвал устойчивое снижение в регионе просрочки при растущих объемах кредитования. "Иными словами, предприниматели и банки на Кавказе научились работать с рисками, их оценивать и управлять ими", – добавил он, отметив рост взаимного доверия между банками и бизнесом в регионе.
кавказ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83149/37/831493707_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_93791e11316fed3eac0991b7103d3252.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
14:45 30.04.2026 (обновлено: 15:21 30.04.2026)
 
Решетников: объем кредитов на Северном Кавказе за 5 лет вырос в 2,3 раза

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМаксим Решетников.
Максим Решетников. - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - ПРАЙМ. Объем кредитов на Северном Кавказе за пять лет вырос в 2,3 раза, также наблюдается устойчивое снижение просрочки, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"Несколько слов про рост инвестиций... Отличительной особенностью является то, что на Кавказ пришли банки, пошло банковское финансирование. За пять лет объем кредита вырос в 2,3 раза", – сказал Решетников на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Хорошим сигналом министр назвал устойчивое снижение в регионе просрочки при растущих объемах кредитования.
"Иными словами, предприниматели и банки на Кавказе научились работать с рисками, их оценивать и управлять ими", – добавил он, отметив рост взаимного доверия между банками и бизнесом в регионе.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала