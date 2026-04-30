Новак заявил о глубочайшем кризисе в мировой нефтяной отрасли

Сейчас наблюдается глубочайший кризис в мировой нефтяной отрасли, огромный объем нефти не поступает на рынок, сказал журналистам вице-премьер Александр Новак. | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T09:25+0300

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - ПРАЙМ. Сейчас наблюдается глубочайший кризис в мировой нефтяной отрасли, огромный объем нефти не поступает на рынок, сказал журналистам вице-премьер Александр Новак. "Мы видим, что продолжается глубочайший кризис в отрасли, огромное количество нефти сегодня не поступает на рынок", - сказал он в кулуарах Кавказского инвестиционного форума. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.

