В Иране допустили рост цен на нефть до 140 долларов из-за действий США
Спикер парламента Ирана Галибаф: цены на нефть могут вырасти до $140 из-за действий США
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Цены на нефть могут вырасти до $140 за баррель из-за действий США, считает спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
ВМС США 13 апреля начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Президент США Дональд Трамп 26 апреля заявил, что из-за американской морской блокады Ирана республика не отгружает топливо и нефтепроводы могут не выдержать и "взорваться через три дня".
"Спустя три дня ни один резервуар не взорвался... Это был один из бесполезных советов, которые получает администрация США от таких людей, как (глава американского минфина Скотт - ред.) Бессент, которые также продвигают теорию о блокаде и подняли цену на нефть до 120 долларов и выше. Следующая остановка - 140 долларов. Проблема не в теории, а в образе мышления", - написал Галибаф на странице в соцсети Х.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.