Новак исключил возможность ценовой войны из-за выхода ОАЭ из ОПЕК - 30.04.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Новак исключил возможность ценовой войны из-за выхода ОАЭ из ОПЕК
Ценовой войны на рынке нефти из-за выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ не может быть в условиях дефицита топлива, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в... | 30.04.2026, ПРАЙМ
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - ПРАЙМ. Ценовой войны на рынке нефти из-за выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ не может быть в условиях дефицита топлива, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах. ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило во вторник эмиратское государственное информационное агентство WAM. Это стратегическое решение, и оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена об этих намерениях. "В текущей ситуации, какая может быть ценовая война, когда на рынке (нефти - ред.) дефицит?", - ответил Новак на вопрос, может ли выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ вызвать ценовую войну на рынке нефти. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
Новак исключил возможность ценовой войны из-за выхода ОАЭ из ОПЕК

Новак исключил возможность ценовой войны после выхода ОАЭ из ОПЕК из-за дефицита топлива

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - ПРАЙМ. Ценовой войны на рынке нефти из-за выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ не может быть в условиях дефицита топлива, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах.
ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило во вторник эмиратское государственное информационное агентство WAM. Это стратегическое решение, и оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена об этих намерениях.
"В текущей ситуации, какая может быть ценовая война, когда на рынке (нефти - ред.) дефицит?", - ответил Новак на вопрос, может ли выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ вызвать ценовую войну на рынке нефти.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
