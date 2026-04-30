https://1prime.ru/20260430/neft-869571762.html
Новак исключил возможность ценовой войны из-за выхода ОАЭ из ОПЕК
2026-04-30T09:38+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
оаэ
минеральные воды
рф
александр новак
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/04/835720428_0:310:2765:1865_1920x0_80_0_0_2f2449eb85f34023520b2888b49b99c5.jpg
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - ПРАЙМ. Ценовой войны на рынке нефти из-за выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ не может быть в условиях дефицита топлива, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах. ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило во вторник эмиратское государственное информационное агентство WAM. Это стратегическое решение, и оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена об этих намерениях. "В текущей ситуации, какая может быть ценовая война, когда на рынке (нефти - ред.) дефицит?", - ответил Новак на вопрос, может ли выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ вызвать ценовую войну на рынке нефти. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
оаэ
минеральные воды
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/04/835720428_0:0:2487:1865_1920x0_80_0_0_a88113e6874e8f8a2241ece371b234cd.jpg
Новак исключил возможность ценовой войны после выхода ОАЭ из ОПЕК из-за дефицита топлива