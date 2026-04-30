Новак назвал дату встречи стран ОПЕК+ с ограничениями добычи нефти

2026-04-30T11:25+0300

МИНРЕАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - ПРАЙМ. Встреча стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи нефти состоится по плану, 3 мая, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума. "Встреча состоится, безусловно", - ответил он на вопрос, состоится ли в воскресенье встреча стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи нефти. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.

