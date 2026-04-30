Новак призвал оценить потенциальные возможности ОПЕК+

Важно в текущей ситуации обеспечить рынок нефтью и нефтепродуктами, для этого нужно оценить потенциальные возможности ОПЕК+, заявил журналистам вице-премьер РФ... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T11:37+0300

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - ПРАЙМ. Важно в текущей ситуации обеспечить рынок нефтью и нефтепродуктами, для этого нужно оценить потенциальные возможности ОПЕК+, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума. "В текущей ситуации важно обеспечить рынок нефтью и нефтепродуктами, для этого, наверное, нам действительно нужно посмотреть потенциальные возможности, которые есть", - ответил он на вопрос РИА Новости об инструментах ОПЕК+ для стабилизации рынка. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.

