https://1prime.ru/20260430/neft-869576160.html
Новак призвал оценить потенциальные возможности ОПЕК+
Новак призвал оценить потенциальные возможности ОПЕК+ - 30.04.2026, ПРАЙМ
Новак призвал оценить потенциальные возможности ОПЕК+
Важно в текущей ситуации обеспечить рынок нефтью и нефтепродуктами, для этого нужно оценить потенциальные возможности ОПЕК+, заявил журналистам вице-премьер РФ... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T11:37+0300
2026-04-30T11:37+0300
2026-04-30T12:38+0300
энергетика
нефть
россия
рф
минеральные воды
александр новак
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75300/92/753009220_0:438:2000:1563_1920x0_80_0_0_83376d44488da856006329d61953c925.jpg
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - ПРАЙМ. Важно в текущей ситуации обеспечить рынок нефтью и нефтепродуктами, для этого нужно оценить потенциальные возможности ОПЕК+, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума. "В текущей ситуации важно обеспечить рынок нефтью и нефтепродуктами, для этого, наверное, нам действительно нужно посмотреть потенциальные возможности, которые есть", - ответил он на вопрос РИА Новости об инструментах ОПЕК+ для стабилизации рынка. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
рф
минеральные воды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75300/92/753009220_0:63:2000:1563_1920x0_80_0_0_e0a5a5d9e54d2d872a4f85d69c46c9cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, рф, минеральные воды, александр новак, опек
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, РФ, Минеральные Воды, Александр Новак, ОПЕК
Новак призвал оценить потенциальные возможности ОПЕК+
Новак призвал оценить потенциальные возможности ОПЕК+ для стабилизации рынка нефти