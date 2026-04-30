Новак допустил рост цен на нефть при затяжном конфликте на Ближнем Востоке
Новак: цены на нефть могут пойти вверх при затягивании конфликта на Ближнем Востоке
© РИА Новости . Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 30 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть могут пойти вверх в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
"Если конфликт (на Ближнем Востоке - ред.) затянется, конечно, цена может идти вверх", - сказал он журналистам в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.
Мировые цены на нефть ускорили рост в конце апреля: в четверг стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent впервые с марта 2022 года превысила 126 долларов за баррель, следует из данных торгов.
Рост цен на топливо и промышленную продукцию наблюдается в большинстве стран мира на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля.