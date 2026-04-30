Новак рассказал, что будет с рынком нефти после кризиса на Ближнем Востоке - 30.04.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал, что будет с рынком нефти после кризиса на Ближнем Востоке
2026-04-30T17:17+0300
Новак рассказал, что будет с рынком нефти после кризиса на Ближнем Востоке

Новак: нефтяной рынок будет лихорадить несколько месяцев после кризиса на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Мировой нефтяной рынок будет лихорадить еще несколько месяцев даже после окончания кризиса на Ближнем Востоке, сказал вице-премьер РФ Александр Новак.
"В целом спрос на рынке будет достаточно высокий. И даже по окончании существующего кризиса на Ближнем Востоке рынок будет лихорадить какое-то время. Для его балансировки потребуется несколько месяцев", - сказал Новак в интервью ИС "Вести".
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. Из-за этого мировые цены на нефть стали остро реагировать на любые сообщения об изменении ситуации с судоходством в Ормузском проливе, а также в целом о ближневосточном кризисе.
В результате кризиса на Ближнем Востоке мировые цены на нефть стали подвержены сильной волатильности, в конце апреля ускорили рост: в четверг стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent впервые с марта 2022 года превысила 126 долларов за баррель, следует из данных торгов.
Правительство рассказало о соглашении властей и нефтяников
ЭнергетикаНефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливРФАлександр Новак
 
 
