Новак рассказал, что будет с рынком нефти после кризиса на Ближнем Востоке

Мировой нефтяной рынок будет лихорадить еще несколько месяцев даже после окончания кризиса на Ближнем Востоке, сказал вице-премьер РФ Александр Новак. | 30.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Мировой нефтяной рынок будет лихорадить еще несколько месяцев даже после окончания кризиса на Ближнем Востоке, сказал вице-премьер РФ Александр Новак. "В целом спрос на рынке будет достаточно высокий. И даже по окончании существующего кризиса на Ближнем Востоке рынок будет лихорадить какое-то время. Для его балансировки потребуется несколько месяцев", - сказал Новак в интервью ИС "Вести". Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. Из-за этого мировые цены на нефть стали остро реагировать на любые сообщения об изменении ситуации с судоходством в Ормузском проливе, а также в целом о ближневосточном кризисе. В результате кризиса на Ближнем Востоке мировые цены на нефть стали подвержены сильной волатильности, в конце апреля ускорили рост: в четверг стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent впервые с марта 2022 года превысила 126 долларов за баррель, следует из данных торгов.

