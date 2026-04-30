ОАЭ увеличат добычу нефти, что грозит Ираку потерей доли на рынке

2026-04-30T00:32+0300

БАГДАД, 30 апр - ПРАЙМ. Освободившись от ограничений в рамках ОПЕК и ОПЕК+, ОАЭ увеличат добычу нефти, что грозит Ираку и другим государствам потерей доли на рынке, сказал в комментарии РИА Новости советник по финансовым вопросам премьер-министра Ирака Мазхар Мохаммед Салех. "ОАЭ занимают третье место после Ирака по добыче нефти в ОПЕК. Они добывают от 3,3 до 3,5 миллионов баррелей и могут увеличить добычу до 4,5 миллионов баррелей. При этом они рассчитывают нарастить добычу нефти до шести миллионов баррелей в сутки. Таким образом они создадут новую ситуацию в области конкуренции на рынке и, возможно, захватят новые рынки сбыта за счет Ирака или других стран", - сказал собеседник агентства. Такая политика, по его мнению, может привести к обвалу цен на нефть, что заставит ОАЭ координировать свою политику с ОПЕК. "Ущерб затронет каждого, поэтому Эмиратам придется вернуться к координации с ОПЕК", - полагает Мохамед Салех. Эмираты объявили во вторник, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.

