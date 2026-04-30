https://1prime.ru/20260430/oae-869568184.html
ОАЭ увеличат добычу нефти, заявил советник премьера Ирака
ОАЭ увеличат добычу нефти, заявил советник премьера Ирака - 30.04.2026, ПРАЙМ
ОАЭ увеличат добычу нефти, заявил советник премьера Ирака
Освободившись от ограничений в рамках ОПЕК и ОПЕК+, ОАЭ увеличат добычу нефти, что грозит Ираку и другим государствам потерей доли на рынке, сказал в... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T07:47+0300
2026-04-30T07:47+0300
2026-04-30T07:47+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
оаэ
ирак
сша
опек
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869568184.jpg?1777524466
БАГДАД, 30 апр - ПРАЙМ. Освободившись от ограничений в рамках ОПЕК и ОПЕК+, ОАЭ увеличат добычу нефти, что грозит Ираку и другим государствам потерей доли на рынке, сказал в комментарии РИА Новости советник по финансовым вопросам премьер-министра Ирака Мазхар Мохаммед Салех.
"Эмираты, на мой взгляд, не смогут действовать в одиночку - возможно, будет создан другой энергетический блок, включающий в себя США, ОАЭ и другие страны, такие как Венесуэла, Мексика и Норвегия. Это создаст противовес ОПЕК", - сказал он.
По словам собеседника агентства, не стоит исключать вариант появления двух объединений стран-производителей сырья, которые будут конкурировать между собой за влияние на энергетическом рынке.
"Энергетический рынок уже никогда не станет прежним после кризиса в Ормузском проливе. Выход ОАЭ из организации свидетельствует о серьезном стратегическом сдвиге на мировом рынке, что приведет к созданию новых альянсов. Это очень серьезный вопрос, требующий пристального наблюдения", - добавил Салех.
Эмираты объявили во вторник, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.
оаэ
ирак
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мировая экономика, оаэ, ирак, сша, опек, мид
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, ОАЭ, ИРАК, США, ОПЕК, МИД
ОАЭ увеличат добычу нефти, заявил советник премьера Ирака
Советник премьера Ирака Салех: ОАЭ увеличат добычу нефти, что грозит Ираку
БАГДАД, 30 апр - ПРАЙМ. Освободившись от ограничений в рамках ОПЕК и ОПЕК+, ОАЭ увеличат добычу нефти, что грозит Ираку и другим государствам потерей доли на рынке, сказал в комментарии РИА Новости советник по финансовым вопросам премьер-министра Ирака Мазхар Мохаммед Салех.
"Эмираты, на мой взгляд, не смогут действовать в одиночку - возможно, будет создан другой энергетический блок, включающий в себя США, ОАЭ и другие страны, такие как Венесуэла, Мексика и Норвегия. Это создаст противовес ОПЕК", - сказал он.
По словам собеседника агентства, не стоит исключать вариант появления двух объединений стран-производителей сырья, которые будут конкурировать между собой за влияние на энергетическом рынке.
"Энергетический рынок уже никогда не станет прежним после кризиса в Ормузском проливе. Выход ОАЭ из организации свидетельствует о серьезном стратегическом сдвиге на мировом рынке, что приведет к созданию новых альянсов. Это очень серьезный вопрос, требующий пристального наблюдения", - добавил Салех.
Эмираты объявили во вторник, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.