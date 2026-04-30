ОАЭ увеличат добычу нефти, заявил советник премьера Ирака

2026-04-30T07:47+0300

БАГДАД, 30 апр - ПРАЙМ. Освободившись от ограничений в рамках ОПЕК и ОПЕК+, ОАЭ увеличат добычу нефти, что грозит Ираку и другим государствам потерей доли на рынке, сказал в комментарии РИА Новости советник по финансовым вопросам премьер-министра Ирака Мазхар Мохаммед Салех. "Эмираты, на мой взгляд, не смогут действовать в одиночку - возможно, будет создан другой энергетический блок, включающий в себя США, ОАЭ и другие страны, такие как Венесуэла, Мексика и Норвегия. Это создаст противовес ОПЕК", - сказал он. По словам собеседника агентства, не стоит исключать вариант появления двух объединений стран-производителей сырья, которые будут конкурировать между собой за влияние на энергетическом рынке. "Энергетический рынок уже никогда не станет прежним после кризиса в Ормузском проливе. Выход ОАЭ из организации свидетельствует о серьезном стратегическом сдвиге на мировом рынке, что приведет к созданию новых альянсов. Это очень серьезный вопрос, требующий пристального наблюдения", - добавил Салех. Эмираты объявили во вторник, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.

