ОАЭ увеличат добычу нефти, заявил советник премьера Ирака - 30.04.2026, ПРАЙМ
ОАЭ увеличат добычу нефти, заявил советник премьера Ирака
ОАЭ увеличат добычу нефти, заявил советник премьера Ирака - 30.04.2026, ПРАЙМ
ОАЭ увеличат добычу нефти, заявил советник премьера Ирака
Освободившись от ограничений в рамках ОПЕК и ОПЕК+, ОАЭ увеличат добычу нефти, что грозит Ираку и другим государствам потерей доли на рынке, сказал в... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T07:47+0300
2026-04-30T07:47+0300
БАГДАД, 30 апр - ПРАЙМ. Освободившись от ограничений в рамках ОПЕК и ОПЕК+, ОАЭ увеличат добычу нефти, что грозит Ираку и другим государствам потерей доли на рынке, сказал в комментарии РИА Новости советник по финансовым вопросам премьер-министра Ирака Мазхар Мохаммед Салех. "Эмираты, на мой взгляд, не смогут действовать в одиночку - возможно, будет создан другой энергетический блок, включающий в себя США, ОАЭ и другие страны, такие как Венесуэла, Мексика и Норвегия. Это создаст противовес ОПЕК", - сказал он. По словам собеседника агентства, не стоит исключать вариант появления двух объединений стран-производителей сырья, которые будут конкурировать между собой за влияние на энергетическом рынке. "Энергетический рынок уже никогда не станет прежним после кризиса в Ормузском проливе. Выход ОАЭ из организации свидетельствует о серьезном стратегическом сдвиге на мировом рынке, что приведет к созданию новых альянсов. Это очень серьезный вопрос, требующий пристального наблюдения", - добавил Салех. Эмираты объявили во вторник, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.
оаэ
ирак
сша
нефть, мировая экономика, оаэ, ирак, сша, опек, мид
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, ОАЭ, ИРАК, США, ОПЕК, МИД
07:47 30.04.2026
 
ОАЭ увеличат добычу нефти, заявил советник премьера Ирака

Советник премьера Ирака Салех: ОАЭ увеличат добычу нефти, что грозит Ираку

БАГДАД, 30 апр - ПРАЙМ. Освободившись от ограничений в рамках ОПЕК и ОПЕК+, ОАЭ увеличат добычу нефти, что грозит Ираку и другим государствам потерей доли на рынке, сказал в комментарии РИА Новости советник по финансовым вопросам премьер-министра Ирака Мазхар Мохаммед Салех.
"Эмираты, на мой взгляд, не смогут действовать в одиночку - возможно, будет создан другой энергетический блок, включающий в себя США, ОАЭ и другие страны, такие как Венесуэла, Мексика и Норвегия. Это создаст противовес ОПЕК", - сказал он.
По словам собеседника агентства, не стоит исключать вариант появления двух объединений стран-производителей сырья, которые будут конкурировать между собой за влияние на энергетическом рынке.
"Энергетический рынок уже никогда не станет прежним после кризиса в Ормузском проливе. Выход ОАЭ из организации свидетельствует о серьезном стратегическом сдвиге на мировом рынке, что приведет к созданию новых альянсов. Это очень серьезный вопрос, требующий пристального наблюдения", - добавил Салех.
Эмираты объявили во вторник, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.
 
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаОАЭИРАКСШАОПЕКМИД
 
 
