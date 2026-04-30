Эксперт: ОПЕК+ может ускорить увеличение добычи нефти
2026-04-30T07:17+0300
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. ОПЕК+ может ускорить увеличение добычи нефти за счет выхода из добровольных ограничений производства после ухода Объединенных Арабских Эмиратов из альянса, в том числе для того, чтобы создать комфортные условия для других стран, которые регулярно превышают свои квоты, такое мнение высказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило во вторник эмиратское информационное госагентство WAM. Решение является стратегическим и основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена об этих намерениях.
"Основное опасение сейчас связано с тем, что на фоне выхода ОАЭ ОПЕК+ будет вынуждена смягчать общую политику ограничений, чтобы и другие страны-участницы, прежде всего Ирак и Казахстан, чувствовали себя более комфортно и не было риска дальнейшего выхода стран из соглашения. Поэтому, скорее всего, ОПЕК+ будет поддерживать дисциплину по исполнению квот, но ускорит увеличение добычи", - сказал Белогорьев.
Он отметил, что камнем преткновения в ситуации с ОАЭ, в частности, могли стать базовые уровни добычи нефти для участников, которые должны быть пересчитаны с 2027 года. Планировалось, что независимый аудит оценит актуальные производственные мощности каждой страны, от которых ведутся сокращения добычи. При этом в ОАЭ, по словам эксперта, резервные мощности гораздо больше, чем существующие квоты.
"Видимо, 3 мая и ожидалось начало этих обсуждений. Я предполагаю, что в кулуарных переговорах, которые всегда предшествуют таким встречам, ОАЭ дали ясно понять, что ее целевой уровень добычи не будет согласован. На это, естественно, еще наложился такой тяжелый эмоциональный фон, связанный с кризисом в Персидском заливе", - добавил Белогорьев.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. Если не учитывать не участвующих в сделке Иран, Венесуэлу и Ливию, суммарный предельный уровень добычи составляет 39,725 миллиона баррелей в сутки. Однако у восьми участников - России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Казахстана, Ирака, Алжира, Кувейта и Омана - есть также добровольные ограничения.
"Восьмерка" в сентябре 2025 года завершила досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей.
Ирак, ОАЭ и Казахстан также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень добычи для них еще ниже.
Эксперт Белогорьев: ОПЕК+ может ускорить увеличение добычи нефти
