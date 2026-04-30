https://1prime.ru/20260430/opek-869567076.html

Эксперт: ОПЕК+ может ускорить увеличение добычи нефти

ОПЕК+ может ускорить увеличение добычи нефти за счет выхода из добровольных ограничений производства после ухода Объединенных Арабских Эмиратов из альянса, в... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T07:17+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869567076.jpg?1777522654

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. ОПЕК+ может ускорить увеличение добычи нефти за счет выхода из добровольных ограничений производства после ухода Объединенных Арабских Эмиратов из альянса, в том числе для того, чтобы создать комфортные условия для других стран, которые регулярно превышают свои квоты, такое мнение высказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило во вторник эмиратское информационное госагентство WAM. Решение является стратегическим и основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена об этих намерениях. "Основное опасение сейчас связано с тем, что на фоне выхода ОАЭ ОПЕК+ будет вынуждена смягчать общую политику ограничений, чтобы и другие страны-участницы, прежде всего Ирак и Казахстан, чувствовали себя более комфортно и не было риска дальнейшего выхода стран из соглашения. Поэтому, скорее всего, ОПЕК+ будет поддерживать дисциплину по исполнению квот, но ускорит увеличение добычи", - сказал Белогорьев. Он отметил, что камнем преткновения в ситуации с ОАЭ, в частности, могли стать базовые уровни добычи нефти для участников, которые должны быть пересчитаны с 2027 года. Планировалось, что независимый аудит оценит актуальные производственные мощности каждой страны, от которых ведутся сокращения добычи. При этом в ОАЭ, по словам эксперта, резервные мощности гораздо больше, чем существующие квоты. "Видимо, 3 мая и ожидалось начало этих обсуждений. Я предполагаю, что в кулуарных переговорах, которые всегда предшествуют таким встречам, ОАЭ дали ясно понять, что ее целевой уровень добычи не будет согласован. На это, естественно, еще наложился такой тяжелый эмоциональный фон, связанный с кризисом в Персидском заливе", - добавил Белогорьев. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. Если не учитывать не участвующих в сделке Иран, Венесуэлу и Ливию, суммарный предельный уровень добычи составляет 39,725 миллиона баррелей в сутки. Однако у восьми участников - России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Казахстана, Ирака, Алжира, Кувейта и Омана - есть также добровольные ограничения. "Восьмерка" в сентябре 2025 года завершила досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Ирак, ОАЭ и Казахстан также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень добычи для них еще ниже.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, оаэ, ирак, казахстан, опек, мид