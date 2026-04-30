Росси не собирается выходить из ОПЕК+, заявил Новак

2026-04-30T09:17+0300

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 30 апр - ПРАЙМ. Россия как крупная нефтедобывающая страна не собирается выходить из ОПЕК+, считает этот механизм эффективным и полезным для нефтяного рынка, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило во вторник эмиратское государственное информационное агентство WAM. Решение является стратегическим и основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭАфра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена об этих намерениях. "Мы как крупнейшая страна - производитель нефти - не собирается выходить из этой кооперации", - сказал Новак журналистам в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, комментируя вопрос выхода из ОПЕК+. "Считаем, что она очень хорошо нивелирует риски нефтяных рынков во время кризисов, позволяет сохранять стратегию инвестиционной активности, перспективы развития отрасли и взаимодействие между странами в постоянном режиме. Поэтому будем продолжать работать вместе", - заключил он. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.

