Росси не собирается выходить из ОПЕК+, заявил Новак - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Росси не собирается выходить из ОПЕК+, заявил Новак
Россия как крупная нефтедобывающая страна не собирается выходить из ОПЕК+, считает этот механизм эффективным и полезным для нефтяного рынка, сказал журналистам... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T09:17+0300
2026-04-30T09:22+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861916613_0:168:3045:1880_1920x0_80_0_0_41bc0e87d30f4c386993351e8a0b3ee8.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861916613_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_4e8589072c010254c84b791ecadf32a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
09:17 30.04.2026 (обновлено: 09:22 30.04.2026)
 
Росси не собирается выходить из ОПЕК+, заявил Новак

Новак: Россия считает механизм ОПЕК+ эффективным и не собирается выходить из него

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ОПЕК
Флаг ОПЕК. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 30 апр - ПРАЙМ. Россия как крупная нефтедобывающая страна не собирается выходить из ОПЕК+, считает этот механизм эффективным и полезным для нефтяного рынка, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило во вторник эмиратское государственное информационное агентство WAM. Решение является стратегическим и основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭАфра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена об этих намерениях.
"Мы как крупнейшая страна - производитель нефти - не собирается выходить из этой кооперации", - сказал Новак журналистам в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, комментируя вопрос выхода из ОПЕК+.
"Считаем, что она очень хорошо нивелирует риски нефтяных рынков во время кризисов, позволяет сохранять стратегию инвестиционной активности, перспективы развития отрасли и взаимодействие между странами в постоянном режиме. Поэтому будем продолжать работать вместе", - заключил он.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала