Россия и Саудовская Аравия не обсуждали выход ОАЭ из ОПЕК, сообщил Новак - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Энергетика
https://1prime.ru/20260430/opek-869571449.html
Россия и Саудовская Аравия не обсуждали выход ОАЭ из ОПЕК, сообщил Новак
Две ключевые страны ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия, не обсуждали ухода третьей ключевой страны, ОАЭ, из ОПЕК и ОПЕК+, следует из слов вице-премьера РФ... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T09:29+0300
2026-04-30T09:32+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860307906_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_f0261cccab208eeb88fd7cbcb9a2e44a.jpg
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860307906_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_fc2faefe88f5791e7c8bb7061c735359.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
09:29 30.04.2026 (обновлено: 09:32 30.04.2026)
 
Россия и Саудовская Аравия не обсуждали выход ОАЭ из ОПЕК, сообщил Новак

Новак: Россия и Саудовская Аравия никогда не обсуждали уход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 30 апр - ПРАЙМ. Две ключевые страны ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия, не обсуждали ухода третьей ключевой страны, ОАЭ, из ОПЕК и ОПЕК+, следует из слов вице-премьера РФ Александр Новак.
ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило во вторник эмиратское государственное информационное агентство WAM. Это стратегическое решение, и оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена об этих намерениях.
"Мы, по крайней мере, не обсуждали эти вопросы ни разу", - ответил Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума на вопрос журналистов, обсуждался ли этот уход Эмиратов Россией и Саудовской Аравией.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала