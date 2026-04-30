https://1prime.ru/20260430/peregovory-869571166.html

На Западе сделали громкое заявление после разговора Путина и Трампа

На Западе сделали громкое заявление после разговора Путина и Трампа - 30.04.2026, ПРАЙМ

Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время разговора послали Владимиру Зеленскому и миру сигнал, пишет AntiDiplomatico.

спецоперация на украине

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861440679_0:0:3397:1912_1920x0_80_0_0_f1067aa38fa512bb891d428043fddecf.jpg

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время разговора послали Владимиру Зеленскому и миру сигнал, пишет AntiDiplomatico."Оба лидера раскритиковали позицию Владимира Зеленского, обвинив его в затягивании конфликта", — говорится в публикации.В материале отмечается, что среди признаков открытости Путина к урегулированию стало предложение России о перемирии на 9 Мая, последовавшее за предыдущим пасхальным прекращением огня. Трамп приветствовал эту инициативу, подчеркнув символическое значение общей победы над нацизмом.Кроме того, лидеры отметили важность экономического сотрудничества. Это свидетельствует о том, что, несмотря на напряженность, диалог между двумя державами остается открытым и потенциально имеет решающее значение для глобального баланса сил в ближайшие месяцы, подчеркнуло издание.Вчера по инициативе Москвы состоялась беседа российского лидера с Трампа, которая продлилась более полутора часов.Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что глава государства проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы. По его словам, главы государств согласились, что подстрекаемый европейцами глава киевского режима пытается затянуть конфликт.Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул глава Белого дома, с Владимиром Зеленским гораздо сложнее иметь дело, чем с президентом России.

https://1prime.ru/20260428/ukraina-869507947.html

https://1prime.ru/20260429/ukraina-869535146.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

