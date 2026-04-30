https://1prime.ru/20260430/pozhar-869577141.html
Новак рассказал о ситуации на НПЗ в Туапсе, где был пожар из-за атаки ВСУ
Новак рассказал о ситуации на НПЗ в Туапсе, где был пожар из-за атаки ВСУ - 30.04.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о ситуации на НПЗ в Туапсе, где был пожар из-за атаки ВСУ
Ущерб от пожара на НПЗ и возможные сроки восстановления экспорта нефтепродуктов из города Туапсе будут оценивать специалисты, ситуация сложная, сообщил... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T12:55+0300
2026-04-30T12:55+0300
2026-04-30T13:20+0300
происшествия
нефть
рф
минеральные воды
александр новак
нпз
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1e/869572812_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_b1553dcec626892f1d7f94ce86100ea8.jpg
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 30 апр – ПРАЙМ. Ущерб от пожара на НПЗ и возможные сроки восстановления экспорта нефтепродуктов из города Туапсе будут оценивать специалисты, ситуация сложная, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума. "Там такая сложная ситуация, поэтому необходимо после окончания тушения будет специалистам оценивать ситуацию, ущерб и возможности по срокам восстановления", - ответил он на вопрос, когда может восстановиться экспорт нефтепродуктов из Туапсе. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
рф
минеральные воды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1e/869572812_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_2e0f85e0088b4d412ec15a05ffb6a704.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рф, минеральные воды, александр новак, нпз
Происшествия, Нефть, РФ, Минеральные Воды, Александр Новак, НПЗ
Новак рассказал о ситуации на НПЗ в Туапсе, где был пожар из-за атаки ВСУ
Новак: последствия пожара на НПЗ в Туапсе будут оценивать специалисты