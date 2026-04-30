Новак рассказал о ситуации на НПЗ в Туапсе, где был пожар из-за атаки ВСУ - 30.04.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о ситуации на НПЗ в Туапсе, где был пожар из-за атаки ВСУ
12:55 30.04.2026 (обновлено: 13:20 30.04.2026)
 
Новак рассказал о ситуации на НПЗ в Туапсе, где был пожар из-за атаки ВСУ

Новак: последствия пожара на НПЗ в Туапсе будут оценивать специалисты

© РИА Новости . Борис Морозов | Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ
© РИА Новости . Борис Морозов
Перейти в медиабанк
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 30 апр – ПРАЙМ. Ущерб от пожара на НПЗ и возможные сроки восстановления экспорта нефтепродуктов из города Туапсе будут оценивать специалисты, ситуация сложная, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.
"Там такая сложная ситуация, поэтому необходимо после окончания тушения будет специалистам оценивать ситуацию, ущерб и возможности по срокам восстановления", - ответил он на вопрос, когда может восстановиться экспорт нефтепродуктов из Туапсе.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
