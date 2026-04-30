Новак рассказал о ситуации на НПЗ в Туапсе, где был пожар из-за атаки ВСУ

2026-04-30T12:55+0300

2026-04-30T13:20+0300

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 30 апр – ПРАЙМ. Ущерб от пожара на НПЗ и возможные сроки восстановления экспорта нефтепродуктов из города Туапсе будут оценивать специалисты, ситуация сложная, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума. "Там такая сложная ситуация, поэтому необходимо после окончания тушения будет специалистам оценивать ситуацию, ущерб и возможности по срокам восстановления", - ответил он на вопрос, когда может восстановиться экспорт нефтепродуктов из Туапсе. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.

