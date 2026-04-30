https://1prime.ru/20260430/pravitelstvo-869585899.html
Кабмин утвердил перечень нефтяников для соглашений о стабилизации рынка
2026-04-30T16:41+0300
рф
правительство рф
газпром
лукойл
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865556474_166:0:2798:1481_1920x0_80_0_0_9a381e3cb5ee8df71cbd52d56a56f23a.jpg
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило перечень из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подпишут соглашения о стабилизации внутреннего рынка топлива, следует из подписанного постановления кабмина. "Министерству энергетики Российской Федерации совместно с Федеральной антимонопольной службой заключить с хозяйствующими субъектами по перечню согласно приложению соглашения о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов", - сказано в документе. В нем также указан список из 12 компаний, с которыми будут подписаны данные соглашения. В их числе "Газпром", "Газпром нефть", "Лукойл", "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Татнефть", "Независимая нефтегазовая компания", "НефтеХимСервис", "ТАИФ-НК", "ФортеИнвест", "Газпром нефтехим Салават", "РИ-Инвест". "Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов топлива на внутреннем рынке в период традиционного сезонного роста спроса и проведения сельскохозяйственных полевых работ", - пояснили в правительстве.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865556474_381:0:2502:1591_1920x0_80_0_0_5ec64e0c9e3baa1ae86278bf0ee4b3b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
