https://1prime.ru/20260430/pravitelstvo-869585899.html

Кабмин утвердил перечень нефтяников для соглашений о стабилизации рынка

Кабмин утвердил перечень нефтяников для соглашений о стабилизации рынка - 30.04.2026, ПРАЙМ

Кабмин утвердил перечень нефтяников для соглашений о стабилизации рынка

Правительство РФ утвердило перечень из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подпишут... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T16:41+0300

2026-04-30T16:41+0300

2026-04-30T16:41+0300

рф

правительство рф

газпром

лукойл

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865556474_166:0:2798:1481_1920x0_80_0_0_9a381e3cb5ee8df71cbd52d56a56f23a.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило перечень из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подпишут соглашения о стабилизации внутреннего рынка топлива, следует из подписанного постановления кабмина. "Министерству энергетики Российской Федерации совместно с Федеральной антимонопольной службой заключить с хозяйствующими субъектами по перечню согласно приложению соглашения о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов", - сказано в документе. В нем также указан список из 12 компаний, с которыми будут подписаны данные соглашения. В их числе "Газпром", "Газпром нефть", "Лукойл", "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Татнефть", "Независимая нефтегазовая компания", "НефтеХимСервис", "ТАИФ-НК", "ФортеИнвест", "Газпром нефтехим Салават", "РИ-Инвест". "Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов топлива на внутреннем рынке в период традиционного сезонного роста спроса и проведения сельскохозяйственных полевых работ", - пояснили в правительстве.

https://1prime.ru/20260430/novak-869585247.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, правительство рф, газпром, лукойл, роснефть