Роскачество рассказало об ответственности за сбор сирени - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260430/roskachestvo-869566039.html
Роскачество рассказало об ответственности за сбор сирени
Роскачество рассказало об ответственности за сбор сирени - 30.04.2026, ПРАЙМ
Роскачество рассказало об ответственности за сбор сирени
Сирень, растущая на общественных территориях, принадлежит муниципалитету, поэтому ее сбор классифицируется как причинение ущерба муниципальной собственности и... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T06:05+0300
2026-04-30T06:05+0300
экономика
общество
минеральные воды
роскачество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869566039.jpg?1777518300
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - ПРАЙМ. Сирень, растущая на общественных территориях, принадлежит муниципалитету, поэтому ее сбор классифицируется как причинение ущерба муниципальной собственности и карается административным кодексом, рассказала РИА Новости заместитель главы Роскачества Елена Саратцева. "Те деревья, которые растут на общественных территориях, на территориях муниципальных образований, скверах, парках - это все-таки муниципальная собственность", - сказала агентству Саратцева в кулуарах Кавказского инвестиционного форума. Причинение ущерба муниципальной собственности карается административным кодексом, подчеркнула собеседница агентства. "За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа либо ареста на срок до 15 суток, в зависимости от размера ущерба", - уточнила Саратцева. По данным заместителя главы Роскачества, если сбор сирени производился для ее продажи, то это уже уголовная ответственность. Саратцева отметила, что разрешен сбор сирени в собственном саду, и никаких санкций за это нет. "Конечно, мы сейчас не оцениваем экологический ущерб, потому что существует мнение, что, действительно, сирень ломать нужно, потому что это помогает дереву расти. На самом деле это не так: это ущерб экологии, но это уже совсем другая история", - добавила собеседница агентства. III Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах со вторника по четверг. РИА Новости - информационный партнер форума.
минеральные воды
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , минеральные воды, роскачество
Экономика, Общество , Минеральные Воды, Роскачество
06:05 30.04.2026
 
Роскачество рассказало об ответственности за сбор сирени

Роскачество: сирень, растущая на общественных территориях, принадлежит муниципалитету

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - ПРАЙМ. Сирень, растущая на общественных территориях, принадлежит муниципалитету, поэтому ее сбор классифицируется как причинение ущерба муниципальной собственности и карается административным кодексом, рассказала РИА Новости заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.
"Те деревья, которые растут на общественных территориях, на территориях муниципальных образований, скверах, парках - это все-таки муниципальная собственность", - сказала агентству Саратцева в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.
Причинение ущерба муниципальной собственности карается административным кодексом, подчеркнула собеседница агентства.
"За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа либо ареста на срок до 15 суток, в зависимости от размера ущерба", - уточнила Саратцева.
По данным заместителя главы Роскачества, если сбор сирени производился для ее продажи, то это уже уголовная ответственность.
Саратцева отметила, что разрешен сбор сирени в собственном саду, и никаких санкций за это нет.
"Конечно, мы сейчас не оцениваем экологический ущерб, потому что существует мнение, что, действительно, сирень ломать нужно, потому что это помогает дереву расти. На самом деле это не так: это ущерб экологии, но это уже совсем другая история", - добавила собеседница агентства.
III Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах со вторника по четверг. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ЭкономикаОбществоМинеральные ВодыРоскачество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала