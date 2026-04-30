https://1prime.ru/20260430/rossija-869562018.html
Россия и Мьянма ведут переговоры о строительстве НПЗ
2026-04-30T01:14+0300
энергетика
россия
нефть
мьянма
рф
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869562018.jpg?1777500880
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Россия и Мьянма ведут переговоры о строительстве нефтеперерабатывающего завода, сообщили в посольстве РФ.
Ранее в апреле в Минэнерго РФ сообщили, что Россия и Мьянма обсудили организацию поставок в Мьянму широкой номенклатуры нефтепродуктов, а также поставки сжиженного природного газа (СПГ).
"Учитывая, что собственная переработка сырой нефти в стране (в Мьянме - ред.) удовлетворяет текущий спрос всего на 2-3%, крайне актуальным является строительство с нашей помощью нефтеперерабатывающего завода, о технических аспектах которого сейчас ведутся переговоры между участниками этого проекта", - сообщили газете "Известия" в российской дипмиссии.
Кроме того, в посольстве указали, что стороны прорабатывают и другие направления энергосотрудничества.
Отмечается, что имеются также инициативы в области малой гидроэнергетики, ветряной генерации - не без участия "Росатома". Помимо этого, в посольстве добавили, что наблюдается востребованность совместной работы в сфере солнечной энергетики.
"Данные направления пока находятся в начальной стадии разработки, но их перспективность не вызывает сомнений", - подчеркнули дипломаты.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Посольство: Россия и Мьянма ведут переговоры о строительстве нефтеперерабатывающего завода
