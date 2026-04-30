https://1prime.ru/20260430/rossija-869562018.html

Россия и Мьянма ведут переговоры о строительстве НПЗ - 30.04.2026, ПРАЙМ

Россия и Мьянма ведут переговоры о строительстве нефтеперерабатывающего завода, сообщили в посольстве РФ. | 30.04.2026, ПРАЙМ

энергетика

россия

нефть

мьянма

рф

росатом

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869562018.jpg?1777500880

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Россия и Мьянма ведут переговоры о строительстве нефтеперерабатывающего завода, сообщили в посольстве РФ. Ранее в апреле в Минэнерго РФ сообщили, что Россия и Мьянма обсудили организацию поставок в Мьянму широкой номенклатуры нефтепродуктов, а также поставки сжиженного природного газа (СПГ). "Учитывая, что собственная переработка сырой нефти в стране (в Мьянме - ред.) удовлетворяет текущий спрос всего на 2-3%, крайне актуальным является строительство с нашей помощью нефтеперерабатывающего завода, о технических аспектах которого сейчас ведутся переговоры между участниками этого проекта", - сообщили газете "Известия" в российской дипмиссии. Кроме того, в посольстве указали, что стороны прорабатывают и другие направления энергосотрудничества. Отмечается, что имеются также инициативы в области малой гидроэнергетики, ветряной генерации - не без участия "Росатома". Помимо этого, в посольстве добавили, что наблюдается востребованность совместной работы в сфере солнечной энергетики. "Данные направления пока находятся в начальной стадии разработки, но их перспективность не вызывает сомнений", - подчеркнули дипломаты.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

