Россия и Мьянма ведут переговоры о строительстве НПЗ - 30.04.2026, ПРАЙМ
Россия и Мьянма ведут переговоры о строительстве НПЗ
Россия и Мьянма ведут переговоры о строительстве нефтеперерабатывающего завода, сообщили в посольстве РФ. | 30.04.2026, ПРАЙМ
01:14 30.04.2026
 
Россия и Мьянма ведут переговоры о строительстве НПЗ

Посольство: Россия и Мьянма ведут переговоры о строительстве нефтеперерабатывающего завода

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Россия и Мьянма ведут переговоры о строительстве нефтеперерабатывающего завода, сообщили в посольстве РФ.
Ранее в апреле в Минэнерго РФ сообщили, что Россия и Мьянма обсудили организацию поставок в Мьянму широкой номенклатуры нефтепродуктов, а также поставки сжиженного природного газа (СПГ).
"Учитывая, что собственная переработка сырой нефти в стране (в Мьянме - ред.) удовлетворяет текущий спрос всего на 2-3%, крайне актуальным является строительство с нашей помощью нефтеперерабатывающего завода, о технических аспектах которого сейчас ведутся переговоры между участниками этого проекта", - сообщили газете "Известия" в российской дипмиссии.
Кроме того, в посольстве указали, что стороны прорабатывают и другие направления энергосотрудничества.
Отмечается, что имеются также инициативы в области малой гидроэнергетики, ветряной генерации - не без участия "Росатома". Помимо этого, в посольстве добавили, что наблюдается востребованность совместной работы в сфере солнечной энергетики.
"Данные направления пока находятся в начальной стадии разработки, но их перспективность не вызывает сомнений", - подчеркнули дипломаты.
 
