Российский рынок акций скорректировался после падения среды

Российский рынок акций скорректировался после падения среды - 30.04.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций скорректировался после падения среды

Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга скорректировался после сильного падения среды до минимума с декабря 2025 года, следует из данных... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T20:26+0300

2026-04-30T20:26+0300

2026-04-30T20:26+0300

экономика

сша

рынок

мосбиржа

дональд трамп

владимир путин

сергей суверов

риком-траст

ртс

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга скорректировался после сильного падения среды до минимума с декабря 2025 года, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,7%, до 2658,21 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,04% до 1115,85 пункта, долларовый РТС - на 0,8%, до 1119,49 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За апрель индекс Мосбиржи снизился на 4,26%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 2,47%, РТС - на 4%. Валютные индексы выросли на фоне ощутимого укрепления рубля к доллару и юаню за апрель. Коррекция Российский рынок акций в основные торги четверга умеренно корректировался вверх. Индекс Мосбиржи уже накануне вечером оттолкнулся от локального "дна" и в четверг смог вернуться выше уровня 2650 пунктов. "Поддержка рынку пришла от новости о состоявшемся накануне телефонном разговоре лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Поддержку рынку сегодня также оказали данные по недельной инфляции", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". В частности, подорожали бумаги "Газпрома" (+1,1%), "Алросы" (+0,9%), "Полюса" (+0,8%), ЮГК (+0,8%). Снизились в цене акции "Ленты" (-4,5%), ВК (-2,2%), ВТБ (-2%), "Циана" (-1,4%). "Акции "Позитива" (-0,9%) снизились, возможно, на том, что бенефициарный акционер компании Юрий Максимов выходит из совета директоров компании, хотя эта новость ожидалась и анонсировалась заранее, изменения в стратегии не предполагаются", - комментирует Сергей Суверов из УК "Арикапитал". Прогнозы Рынок акций оставался под давлением на фоне разочарования инвесторов после заседания Банка России, поскольку часть из них, вероятно, считали возможным более резкое снижение ставки, особенно учитывая, что следующее заседание состоится только в июне, предполагает Андрей Алексеев из УК "Первая". "При этом рубль остается крепким, что также не идет на пользу рынку акций. Возвращение Минфина на валютный рынок должно сдержать укрепление рубля, однако на фоне праздников валютный рынок, вероятно, будет оставаться относительно стабильным. Такая конъюнктура способствует снижению аппетита к риску", - добавляет он. На следующей неделе вероятным сценарием видится краткосрочный поход индекса ниже - к уровню 2620 пунктов - с последующим стремительным отскоком, считает Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". "В позитивном сценарии, при текущих фундаментальных вводных, отскок может произойти к зоне 2690-2715 пунктов - это теперь потенциальный уровень сопротивления. Для качественного улучшения технической картины, рынку необходимо уверенное возвращение на уровни выше 2715 пунктов. Потенциальными драйверами такого движения могут выступить: разворот вверх курсов валют и (или) существенный позитив на геополитическом фронте", - добавляет она.

сша

сша, рынок, мосбиржа, дональд трамп, владимир путин, сергей суверов, риком-траст, ртс