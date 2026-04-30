Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций скорректировался после падения среды - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260430/rynok-869591683.html
2026-04-30T20:26+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83700/25/837002598_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_c11470921e6951ced71ed9b75d9a9165.jpg
https://1prime.ru/20260430/birzhi-869590360.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83700/25/837002598_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_2d1f940737c267fbf74f0f6068a8ac72.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Экономика, США, Рынок, Мосбиржа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Суверов, РИКОМ-ТРАСТ, РТС
20:26 30.04.2026
 
Российский рынок акций скорректировался после падения среды

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга скорректировался после сильного падения среды до минимума с декабря 2025 года, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,7%, до 2658,21 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,04% до 1115,85 пункта, долларовый РТС - на 0,8%, до 1119,49 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
За апрель индекс Мосбиржи снизился на 4,26%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 2,47%, РТС - на 4%.
Валютные индексы выросли на фоне ощутимого укрепления рубля к доллару и юаню за апрель.
Коррекция
Российский рынок акций в основные торги четверга умеренно корректировался вверх. Индекс Мосбиржи уже накануне вечером оттолкнулся от локального "дна" и в четверг смог вернуться выше уровня 2650 пунктов.
"Поддержка рынку пришла от новости о состоявшемся накануне телефонном разговоре лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Поддержку рынку сегодня также оказали данные по недельной инфляции", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
В частности, подорожали бумаги "Газпрома" (+1,1%), "Алросы" (+0,9%), "Полюса" (+0,8%), ЮГК (+0,8%). Снизились в цене акции "Ленты" (-4,5%), ВК (-2,2%), ВТБ (-2%), "Циана" (-1,4%).
"Акции "Позитива" (-0,9%) снизились, возможно, на том, что бенефициарный акционер компании Юрий Максимов выходит из совета директоров компании, хотя эта новость ожидалась и анонсировалась заранее, изменения в стратегии не предполагаются", - комментирует Сергей Суверов из УК "Арикапитал".
Прогнозы
Рынок акций оставался под давлением на фоне разочарования инвесторов после заседания Банка России, поскольку часть из них, вероятно, считали возможным более резкое снижение ставки, особенно учитывая, что следующее заседание состоится только в июне, предполагает Андрей Алексеев из УК "Первая".
"При этом рубль остается крепким, что также не идет на пользу рынку акций. Возвращение Минфина на валютный рынок должно сдержать укрепление рубля, однако на фоне праздников валютный рынок, вероятно, будет оставаться относительно стабильным. Такая конъюнктура способствует снижению аппетита к риску", - добавляет он.
На следующей неделе вероятным сценарием видится краткосрочный поход индекса ниже - к уровню 2620 пунктов - с последующим стремительным отскоком, считает Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций".
"В позитивном сценарии, при текущих фундаментальных вводных, отскок может произойти к зоне 2690-2715 пунктов - это теперь потенциальный уровень сопротивления. Для качественного улучшения технической картины, рынку необходимо уверенное возвращение на уровни выше 2715 пунктов. Потенциальными драйверами такого движения могут выступить: разворот вверх курсов валют и (или) существенный позитив на геополитическом фронте", - добавляет она.
18:55
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала