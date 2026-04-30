Чайка оценил рост собственных доходов регионов СКФО за пять лет - 30.04.2026, ПРАЙМ
Чайка оценил рост собственных доходов регионов СКФО за пять лет
2026-04-30T14:59+0300
2026-04-30T15:36+0300
Экономика, РОССИЯ, РФ, Минеральные Воды, Юрий Чайка, СКФО, Финансы
14:59 30.04.2026 (обновлено: 15:36 30.04.2026)
 
Чайка оценил рост собственных доходов регионов СКФО за пять лет

Чайка: собственные доходы регионов СКФО с 2021 года выросли в 1,6 раза

© РИА Новости . Илья Питалев
Юрий Чайка. Архивное фото
Юрий Чайка. Архивное фото
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр – ПРАЙМ. Объем собственных доходов регионов Северо-Кавказского федерального округа с 2021 года вырос в 1,6 раза, превысив 406 миллиардов рублей, сообщил полпред президента РФ в округе Юрий Чайка.
"Значительное влияние на устойчивость экономики оказала работа по повышению сбалансированности региональных и местных бюджетов, в том числе за счет повышения инвестиционной привлекательности и качества налогового администрирования. Если общий объем собственных доходов субъектов округа по итогам 2021 года составлял 247 миллиардов рублей, то в 2025 году он уже превысил 406 миллиардов", - сказал Чайка на совещании по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа на полях Кавказского инвестиционного форума.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
