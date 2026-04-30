https://1prime.ru/20260430/skfo-869582282.html

Чайка оценил рост собственных доходов регионов СКФО за пять лет

Объем собственных доходов регионов Северо-Кавказского федерального округа с 2021 года вырос в 1,6 раза, превысив 406 миллиардов рублей, сообщил полпред... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T14:59+0300

экономика

россия

рф

минеральные воды

юрий чайка

скфо

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/83084/97/830849770_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_cb74777d0b82e95c6bea3699bf1d2074.jpg

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр – ПРАЙМ. Объем собственных доходов регионов Северо-Кавказского федерального округа с 2021 года вырос в 1,6 раза, превысив 406 миллиардов рублей, сообщил полпред президента РФ в округе Юрий Чайка. "Значительное влияние на устойчивость экономики оказала работа по повышению сбалансированности региональных и местных бюджетов, в том числе за счет повышения инвестиционной привлекательности и качества налогового администрирования. Если общий объем собственных доходов субъектов округа по итогам 2021 года составлял 247 миллиардов рублей, то в 2025 году он уже превысил 406 миллиардов", - сказал Чайка на совещании по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа на полях Кавказского инвестиционного форума. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

