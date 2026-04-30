Чайка оценил рост собственных доходов регионов СКФО за пять лет
Объем собственных доходов регионов Северо-Кавказского федерального округа с 2021 года вырос в 1,6 раза, превысив 406 миллиардов рублей, сообщил полпред... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T14:59+0300
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр – ПРАЙМ. Объем собственных доходов регионов Северо-Кавказского федерального округа с 2021 года вырос в 1,6 раза, превысив 406 миллиардов рублей, сообщил полпред президента РФ в округе Юрий Чайка. "Значительное влияние на устойчивость экономики оказала работа по повышению сбалансированности региональных и местных бюджетов, в том числе за счет повышения инвестиционной привлекательности и качества налогового администрирования. Если общий объем собственных доходов субъектов округа по итогам 2021 года составлял 247 миллиардов рублей, то в 2025 году он уже превысил 406 миллиардов", - сказал Чайка на совещании по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа на полях Кавказского инвестиционного форума. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://1prime.ru/20260430/kredity-869582023.html
Чайка: собственные доходы регионов СКФО с 2021 года выросли в 1,6 раза