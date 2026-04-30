Кабардино-Балкария укрепляет позиции в инвестиционной гонке СКФО
Министр экономического развития России Максим Решетников, выступая на пленарной сессии Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2026) заявил, что за последние... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T19:02+0300
https://1prime.ru/20260430/novak-869584767.html
Портфель инвестпроектов КБР занимает вторую строчку в СКФО – более 466 млрд руб
Минеральные Воды, 30 апр- ПРАЙМ. Министр экономического развития России Максим Решетников, выступая на пленарной сессии Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2026) заявил, что за последние пять лет экономика Северо-Кавказского федерального округа пополнилась инвестициями на 5,2 триллиона рублей, демонстрируя устойчивый опережающий рост.
Новак оценил рост экономики на Северном Кавказе
По объему привлеченных инвестиций Кабардино-Балкария уверенно закрепилась в числе лидеров СКФО. Если Ставропольский край возглавляет рейтинг с портфелем проектов на сумму свыше 645 миллиардов рублей, то КБР занимает вторую строчку - с показателем более чем в 466 миллиардов рублей.
Ключевым драйвером роста для республики остается туризм. КБР последовательно идет к созданию круглогодичного федерального курорта в Приэльбрусье и самом Нальчике.
В этом году на Кавказском инвестиционном форуме подписаны пять соглашений по развитию курортного кластера в столице региона. Их реализация позволит создать 12 тысяч новых рабочих мест и вернет Нальчику звание здравницы федерального значения, способной оказать гостеприимный прием 8 миллионам туристов ежегодно.