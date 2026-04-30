https://1prime.ru/20260430/ssha-869567782.html

"Мертвое государство": в США пришли в ужас от произошедшего на Украине

Политика Запада в отношении России привела Украину к состоянию несостоятельного государства, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T07:33+0300

спецоперация на украине

дуглас макгрегор

владимир путин

вашингтон

запад

мировая экономика

украина

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Политика Запада в отношении России привела Украину к состоянию несостоятельного государства, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Этот конфликт (на Украине. — Прим. ред.) на самом деле начался из-за нас. Мы это поощряли. <…> В итоге страна разрушена. На Украине осталось от 18 до 20 миллионов человек. <…> Украина, по сути, — мертвое государство. <…> Нам следует остановиться!" — призвал эксперт.По оценке Макгрегора, суровые международные подходы Вашингтона и Брюсселя могут привести к тому, что мировое сообщество станет избегать сотрудничества с ними, воспринимая их как изгоев.Ранее Владимир Путин в интервью телеканалу India Today отметил, что западные страны начали конфликт, использовав украинских националистов как инструмент против России. Президент подчеркнул, что с 2022 года Москва лишь стремится завершить начавшуюся против нее войну, инициированную внешними силами.В прошлом месяце британский журнал New Statesman сообщал, что численность населения Украины уменьшилась примерно до 20 миллионов человек, что соответствует наиболее пессимистичным прогнозам.

https://1prime.ru/20260430/ukraina-869567640.html

https://1prime.ru/20260430/zelenskiy-869567342.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

