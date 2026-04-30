"Мертвое государство": в США пришли в ужас от произошедшего на Украине - 30.04.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Мертвое государство": в США пришли в ужас от произошедшего на Украине
"Мертвое государство": в США пришли в ужас от произошедшего на Украине - 30.04.2026, ПРАЙМ
"Мертвое государство": в США пришли в ужас от произошедшего на Украине
Политика Запада в отношении России привела Украину к состоянию несостоятельного государства, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T07:33+0300
2026-04-30T07:33+0300
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Политика Запада в отношении России привела Украину к состоянию несостоятельного государства, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Этот конфликт (на Украине. — Прим. ред.) на самом деле начался из-за нас. Мы это поощряли. &lt;…&gt; В итоге страна разрушена. На Украине осталось от 18 до 20 миллионов человек. &lt;…&gt; Украина, по сути, — мертвое государство. &lt;…&gt; Нам следует остановиться!" — призвал эксперт.По оценке Макгрегора, суровые международные подходы Вашингтона и Брюсселя могут привести к тому, что мировое сообщество станет избегать сотрудничества с ними, воспринимая их как изгоев.Ранее Владимир Путин в интервью телеканалу India Today отметил, что западные страны начали конфликт, использовав украинских националистов как инструмент против России. Президент подчеркнул, что с 2022 года Москва лишь стремится завершить начавшуюся против нее войну, инициированную внешними силами.В прошлом месяце британский журнал New Statesman сообщал, что численность населения Украины уменьшилась примерно до 20 миллионов человек, что соответствует наиболее пессимистичным прогнозам.
дуглас макгрегор, владимир путин, вашингтон, запад, мировая экономика, украина, общество
Спецоперация на Украине, Дуглас Макгрегор, Владимир Путин, ВАШИНГТОН, ЗАПАД, Мировая экономика, УКРАИНА, Общество
07:33 30.04.2026
 
"Мертвое государство": в США пришли в ужас от произошедшего на Украине

Макгрегор: Запад сделал Украину мертвой страной, используя ее против России

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Политика Запада в отношении России привела Украину к состоянию несостоятельного государства, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
"Этот конфликт (на Украине. — Прим. ред.) на самом деле начался из-за нас. Мы это поощряли. <…> В итоге страна разрушена. На Украине осталось от 18 до 20 миллионов человек. <…> Украина, по сути, — мертвое государство. <…> Нам следует остановиться!" — призвал эксперт.
Боевая стрельба в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
"Уже через месяц": в США рассказали о неминуемой катастрофе для Украины
07:32
По оценке Макгрегора, суровые международные подходы Вашингтона и Брюсселя могут привести к тому, что мировое сообщество станет избегать сотрудничества с ними, воспринимая их как изгоев.
Ранее Владимир Путин в интервью телеканалу India Today отметил, что западные страны начали конфликт, использовав украинских националистов как инструмент против России. Президент подчеркнул, что с 2022 года Москва лишь стремится завершить начавшуюся против нее войну, инициированную внешними силами.
В прошлом месяце британский журнал New Statesman сообщал, что численность населения Украины уменьшилась примерно до 20 миллионов человек, что соответствует наиболее пессимистичным прогнозам.
Спецоперация на УкраинеДуглас МакгрегорВладимир ПутинВАШИНГТОНЗАПАДМировая экономикаУКРАИНАОбщество
 
 
