https://1prime.ru/20260430/ssha-869567782.html
"Мертвое государство": в США пришли в ужас от произошедшего на Украине
Политика Запада в отношении России привела Украину к состоянию несостоятельного государства, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T07:33+0300
спецоперация на украине
дуглас макгрегор
владимир путин
вашингтон
запад
мировая экономика
украина
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Политика Запада в отношении России привела Украину к состоянию несостоятельного государства, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Этот конфликт (на Украине. — Прим. ред.) на самом деле начался из-за нас. Мы это поощряли. <…> В итоге страна разрушена. На Украине осталось от 18 до 20 миллионов человек. <…> Украина, по сути, — мертвое государство. <…> Нам следует остановиться!" — призвал эксперт.По оценке Макгрегора, суровые международные подходы Вашингтона и Брюсселя могут привести к тому, что мировое сообщество станет избегать сотрудничества с ними, воспринимая их как изгоев.Ранее Владимир Путин в интервью телеканалу India Today отметил, что западные страны начали конфликт, использовав украинских националистов как инструмент против России. Президент подчеркнул, что с 2022 года Москва лишь стремится завершить начавшуюся против нее войну, инициированную внешними силами.В прошлом месяце британский журнал New Statesman сообщал, что численность населения Украины уменьшилась примерно до 20 миллионов человек, что соответствует наиболее пессимистичным прогнозам.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Макгрегор: Запад сделал Украину мертвой страной, используя ее против России