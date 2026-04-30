Чистый убыток "М.Видео-Эльдорадо" по МСФО в 2025 году вырос в три раза - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260430/ubytok-869592271.html
Чистый убыток "М.Видео-Эльдорадо" по МСФО в 2025 году вырос в три раза
https://1prime.ru/20260430/rynok-869591683.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84058/89/840588916_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_6cbd52dff30a3da84de338ba3ef8cdf5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
21:14 30.04.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства.
Рублевые купюры разного достоинства. - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Рублевые купюры разного достоинства.. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чистый убыток группы "М.Видео-Эльдорадо" по МСФО в прошлом году вырос в три раза - до 63,638 миллиарда рублей, выручка же уменьшилась на 28,1% - до 324,8 миллиарда рублей, сообщили в компании.
"Общие продажи (GMV) компании в 2025 году составили 418,1 миллиарда рублей (с НДС), выручка составила 324,8 миллиарда рублей, что ниже показателей прошлого года", - говорится в сообщении компании.
"Данная динамика обусловлена снижением потребительской активности на рынке бытовой техники и электроники на фоне жесткой денежно-кредитной политики, роста ключевой ставки и удорожания потребительского кредитования, а также оптимизацией сети магазинов в связи с переходом на новую бизнес-модель", - поясняется там.
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
20:26
 
ЭкономикаБизнесФинансыМ.Видео-Эльдорадо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала