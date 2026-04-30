Чистый убыток "М.Видео-Эльдорадо" по МСФО в 2025 году вырос в три раза
2026-04-30T21:14+0300
https://1prime.ru/20260430/rynok-869591683.html
Экономика, Бизнес, Финансы, М.Видео-Эльдорадо
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чистый убыток группы "М.Видео-Эльдорадо" по МСФО в прошлом году вырос в три раза - до 63,638 миллиарда рублей, выручка же уменьшилась на 28,1% - до 324,8 миллиарда рублей, сообщили в компании.
"Общие продажи (GMV) компании в 2025 году составили 418,1 миллиарда рублей (с НДС), выручка составила 324,8 миллиарда рублей, что ниже показателей прошлого года", - говорится в сообщении компании.
"Данная динамика обусловлена снижением потребительской активности на рынке бытовой техники и электроники на фоне жесткой денежно-кредитной политики, роста ключевой ставки и удорожания потребительского кредитования, а также оптимизацией сети магазинов в связи с переходом на новую бизнес-модель", - поясняется там.
Российский рынок акций скорректировался после падения среды