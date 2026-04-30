"Уже через месяц": в США рассказали о неминуемой катастрофе для Украины - 30.04.2026, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Уже через месяц": в США рассказали о неминуемой катастрофе для Украины
"Уже через месяц": в США рассказали о неминуемой катастрофе для Украины - 30.04.2026, ПРАЙМ
"Уже через месяц": в США рассказали о неминуемой катастрофе для Украины
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина может быть на пороге военного поражения в силу начавшегося изматывания, которое ведет к... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T07:32+0300
2026-04-30T07:32+0300
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина может быть на пороге военного поражения в силу начавшегося изматывания, которое ведет к разрушительным последствиям, как отметил он на YouTube-канале."Это может произойти в любой момент, и украинцы могут рухнуть уже через месяц &lt;…&gt;. Рано или поздно это произойдет. Такова природа процесса истощения. В какой-то момент математика вступит в бой, и их иллюзии будут напрочь смыты реальностью", — отметил военный.По мнению Дэвиса, западные и киевские элиты остаются единственными, кто продолжает настаивать на продолжении конфликта. Их стремление повредить России обернется полным уничтожением для украинцев, пояснил эксперт.Ранее президент России Владимир Путин выражал уверенность в достижении целей специальной военной операции на Украине, подчёркивая, что Москва также готова к мирным переговорам, что требует обсуждения деталей предложенного плана.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что киевские власти должны принять решение о начале переговоров, так как свобода их действий уменьшается из-за наступательных операций российских войск, что ведет к принуждению Киева к мирному урегулированию, продолжение конфликта становится бессмысленным и опасным для Украины.
москва
сша
украина
ПРАЙМ
дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, украина, мировая экономика, общество
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Путин, МОСКВА, США, УКРАИНА, Мировая экономика, Общество
07:32 30.04.2026
 
"Уже через месяц": в США рассказали о неминуемой катастрофе для Украины

Подполковник Дэвис: военный крах Украины отныне возможен в любой момент

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина может быть на пороге военного поражения в силу начавшегося изматывания, которое ведет к разрушительным последствиям, как отметил он на YouTube-канале.
"Это может произойти в любой момент, и украинцы могут рухнуть уже через месяц <…>. Рано или поздно это произойдет. Такова природа процесса истощения. В какой-то момент математика вступит в бой, и их иллюзии будут напрочь смыты реальностью", — отметил военный.
По мнению Дэвиса, западные и киевские элиты остаются единственными, кто продолжает настаивать на продолжении конфликта. Их стремление повредить России обернется полным уничтожением для украинцев, пояснил эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин выражал уверенность в достижении целей специальной военной операции на Украине, подчёркивая, что Москва также готова к мирным переговорам, что требует обсуждения деталей предложенного плана.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что киевские власти должны принять решение о начале переговоров, так как свобода их действий уменьшается из-за наступательных операций российских войск, что ведет к принуждению Киева к мирному урегулированию, продолжение конфликта становится бессмысленным и опасным для Украины.
Спецоперация на УкраинеДмитрий ПесковВладимир ПутинМОСКВАСШАУКРАИНАМировая экономикаОбщество
 
 
