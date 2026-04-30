"Уже через месяц": в США рассказали о неминуемой катастрофе для Украины

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина может быть на пороге военного поражения в силу начавшегося изматывания, которое ведет к... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T07:32+0300

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина может быть на пороге военного поражения в силу начавшегося изматывания, которое ведет к разрушительным последствиям, как отметил он на YouTube-канале."Это может произойти в любой момент, и украинцы могут рухнуть уже через месяц <…>. Рано или поздно это произойдет. Такова природа процесса истощения. В какой-то момент математика вступит в бой, и их иллюзии будут напрочь смыты реальностью", — отметил военный.По мнению Дэвиса, западные и киевские элиты остаются единственными, кто продолжает настаивать на продолжении конфликта. Их стремление повредить России обернется полным уничтожением для украинцев, пояснил эксперт.Ранее президент России Владимир Путин выражал уверенность в достижении целей специальной военной операции на Украине, подчёркивая, что Москва также готова к мирным переговорам, что требует обсуждения деталей предложенного плана.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что киевские власти должны принять решение о начале переговоров, так как свобода их действий уменьшается из-за наступательных операций российских войск, что ведет к принуждению Киева к мирному урегулированию, продолжение конфликта становится бессмысленным и опасным для Украины.

