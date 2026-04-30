https://1prime.ru/20260430/ukraina-869575307.html

На Западе сделали поразительное заявление об окончании конфликта на Украине

На Западе сделали поразительное заявление об окончании конфликта на Украине - 30.04.2026, ПРАЙМ

На Западе сделали поразительное заявление об окончании конфликта на Украине

У Европы нет идей, как завершить конфликт на Украине, сказал экс-начальник штаба Минобороны Германии Нико Ланге в интервью "РБК-Украина"."Если посмотреть на... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T11:31+0300

2026-04-30T11:31+0300

2026-04-30T11:31+0300

спецоперация на украине

украина

европа

владимир зеленский

всу

ес

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_68d8be1a3baecde4330c4233c7c927eb.jpg

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. У Европы нет идей, как завершить конфликт на Украине, сказал экс-начальник штаба Минобороны Германии Нико Ланге в интервью "РБК-Украина"."Если посмотреть на практическую поддержку Киева, то лишь небольшая группа европейских стран на самом деле поддерживает ее, и они не имеют четкого представления, куда двигаться дальше", — заявил он.Ланге подчеркнул, что европейские партнеры Украины не имеют плана, кроме как продолжать пытаться накачивать ВСУ средствами и надеяться, что все каким-то образом решится само по себе.В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Евросоюз будет играть только подрывную роль в переговорах по украинскому кризису, это доказывают прошлые попытки европейцев "способствовать урегулированию".Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул глава Белого дома, с Владимиром Зеленским гораздо сложнее иметь дело, чем с президентом России.

https://1prime.ru/20260428/ukraina-869507947.html

https://1prime.ru/20260429/zelenskiy-869543496.html

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, европа, владимир зеленский, всу, ес, в мире