На Западе сделали поразительное заявление об окончании конфликта на Украине - 30.04.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
На Западе сделали поразительное заявление об окончании конфликта на Украине
11:31 30.04.2026
 
На Западе сделали поразительное заявление об окончании конфликта на Украине

Ланге: у ЕС нет идей, как завершить конфликт на Украине

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. У Европы нет идей, как завершить конфликт на Украине, сказал экс-начальник штаба Минобороны Германии Нико Ланге в интервью "РБК-Украина".

"Если посмотреть на практическую поддержку Киева, то лишь небольшая группа европейских стран на самом деле поддерживает ее, и они не имеют четкого представления, куда двигаться дальше", — заявил он.
Ланге подчеркнул, что европейские партнеры Украины не имеют плана, кроме как продолжать пытаться накачивать ВСУ средствами и надеяться, что все каким-то образом решится само по себе.

В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Евросоюз будет играть только подрывную роль в переговорах по украинскому кризису, это доказывают прошлые попытки европейцев "способствовать урегулированию".

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул глава Белого дома, с Владимиром Зеленским гораздо сложнее иметь дело, чем с президентом России.
