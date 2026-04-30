https://1prime.ru/20260430/vsu-869570885.html

ВСУ забили тревогу из-за произошедшего в тылу Украины

Некоторые отряды ВСУ, которые должны бороться с российскими дронами, за год уничтожили ноль беспилотников, сказал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T09:21+0300

спецоперация на украине

всу

в мире

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b7c380bd0a8722e9f28541b5a179850f.jpg

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Некоторые отряды ВСУ, которые должны бороться с российскими дронами, за год уничтожили ноль беспилотников, сказал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров."По его словам, в одной из областей из 28 экипажей 24 за год не сбили ни одного дрона", — его цитирует издание "Страна.ua".В этом контексте военный добавил, что проблема даже не в нехватке людей, а в их обучении.“Даже того ресурса, который уже мобилизован, нам достаточно. Его просто нужно эффективно использовать, структурировать и анализировать”, — сказал Елизаров.В марте он жаловался, что украинские системы ПВО не могут перехватывать все БПЛА из-за большого размера страны.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

