ВСУ забили тревогу из-за произошедшего в тылу Украины - 30.04.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Некоторые отряды ВСУ, которые должны бороться с российскими дронами, за год уничтожили ноль беспилотников, сказал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T09:21+0300
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Некоторые отряды ВСУ, которые должны бороться с российскими дронами, за год уничтожили ноль беспилотников, сказал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров."По его словам, в одной из областей из 28 экипажей 24 за год не сбили ни одного дрона", — его цитирует издание "Страна.ua".В этом контексте военный добавил, что проблема даже не в нехватке людей, а в их обучении.“Даже того ресурса, который уже мобилизован, нам достаточно. Его просто нужно эффективно использовать, структурировать и анализировать”, — сказал Елизаров.В марте он жаловался, что украинские системы ПВО не могут перехватывать все БПЛА из-за большого размера страны.
09:21 30.04.2026
 
ВСУ забили тревогу из-за произошедшего в тылу Украины

Елизаров: некоторые отряды ВСУ за год не сбили ни одного российского дрона

