https://1prime.ru/20260430/vsu-869570885.html
ВСУ забили тревогу из-за произошедшего в тылу Украины
Некоторые отряды ВСУ, которые должны бороться с российскими дронами, за год уничтожили ноль беспилотников, сказал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ | 30.04.2026, ПРАЙМ
спецоперация на украине
всу
в мире
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b7c380bd0a8722e9f28541b5a179850f.jpg
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Некоторые отряды ВСУ, которые должны бороться с российскими дронами, за год уничтожили ноль беспилотников, сказал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров."По его словам, в одной из областей из 28 экипажей 24 за год не сбили ни одного дрона", — его цитирует издание "Страна.ua".В этом контексте военный добавил, что проблема даже не в нехватке людей, а в их обучении.“Даже того ресурса, который уже мобилизован, нам достаточно. Его просто нужно эффективно использовать, структурировать и анализировать”, — сказал Елизаров.В марте он жаловался, что украинские системы ПВО не могут перехватывать все БПЛА из-за большого размера страны.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_968224fa769eca3d208ada89fe11b599.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, в мире, россия, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, В мире, РОССИЯ, УКРАИНА
Елизаров: некоторые отряды ВСУ за год не сбили ни одного российского дрона
